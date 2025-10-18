Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare și treabă de mântuială pe banii statului

Guvernul României a anunțat că au fost finalizate verificările Corpului de Control la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025.

Potrivit raportului, deși „inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid și de afectare a zăcământului a avut un caracter previzibil riscul

a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

De asemenea, Societatea Națională a Sării SA a dispus de finanțări pentru lucrări de amenajare și asigurare a protercției însă lucrările executate au fost „considerabil sub nivelul sursei de finanțare a investițiilor și mai mici decât cheltuielile cu investițiile aprobate prin hotărâri de Guvern”.

Corpul de Control al Guvernului a depistat nereguli și în ceea privește modul în care au fost făcute lucrările hidrotehnice din perioada 2012-2016. Potrivit raportului, „recepția „internă” a acestor lucrări s-a efectuat fără participarea reprezentantului administrației publice care a emis autorizația de construire, fără un punct de vedere al proiectantului”.

Corpul de Control mai precizează că execuția lucrărilor la Salina Praid au fost făcute fără a solicitaasistență tehnică din partea SGA Mureș pentru investiție, „obligație existentă în avizul de gospodărire a apelor”.

Mai mult, Societatea Națională a Sării SA nu a luat în considerare recomandările expertizei tehnice și nici nu a implementat măsurile propuse de expert, considerate, în 2023, ca „nefiind în raport cu costurile și eficiența sau lipsite de corelație cu alte amenajări hidrotehnice efectuate urmare a unor evenimente ulterioare”.

Abia în 2024, s-a considerat necesar a fi implementate măsurile recomandate de experți, însă aceste lucrări au rămas la stadiul de proiect.

Fenomenul de infiltrație în subteranul Salinei Praid, înregistrat în februarie 2023, s-a acutizat în luna aprilie 2024.

Autoritățile responsabile nu s-au organizat, așa cum prevede regulamentul

Potrivit Corpului de Control, SNS SA, autorităților publice locale, structurile teritoriale a ANAR (ABA Mureș) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Harghita ar fi trebuit să se organizeze într-un Consiliul interministerial al apelor, pentru a gestiona situația și a preîntâmpina dezastrul.

Evenimentul din data de 18.04.2024 a reconfirmat pericolul major manifestat prin dizolvarea sării și infiltrarea apei pârâului Corund în subteran, calificat drept posibil fenomen ireversibil prin inundarea întregii structuri subterane de la Salina Praid (minele vechi și orizonturile inferioare mai noi, inclusiv baza turistică subterană).

În expertiza tehnică finalizată în luna iulie 2024 au fost recomandate variante de soluții, care au făcut obiectul unei corespondențe între SNS SA/Sucursala Salina Praid și ABA Mureș/SGA Mureș.

Abia la 10 luni de la efectuarea expertizei și după producerea iundației dezastruoase din luna mai 2025, în urma căreia Salina Praid a fost închisă, SNS SA a încheiat „tardiv” un contract de proiectare și execuție lucrări „pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia pârâului Corund în subteranul Salinei Praid”.

„Încheierea contractului s-a făcut după 8 zile de la data la care apele au pătruns din nou în subteranul Salinei Praid (05.05.2025) și după 6 zile de la solicitarea Sucursalei SNS SA de declarare a stării de alertă (07.05.2025). În aceste condiții, scopul lucrărilor contractate, respectiv „eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia râului Corund în subteranul Salinei Praid”, a devenit imposibil de realizat”, se notează în raport.

Apele Române a acționat în baza unei evaluări incomplete în ceea ce privește riscurile

ANAR și-a exercitat atribuția de elaborare a schemelor directoare pe baza unei evaluări limitate/incomplete a riscurilor împotriva acțiunilor distructive ale apelor. Caracterul incomplet al evaluării riscurilor a reieșit din faptul că planificarea măsurilor și stabilirea priorității s-au raportat exclusiv la riscul de inundație (definit de normele europene ca revărsare supraterană/de suprafață), fără să fie avut în considerare riscul de acțiune distructivă a apei sub toate formele în care apele pot distruge o activitate economică și pot afecta comunitatea și ecosistemul aferent bazinului hidrografic Mureș.

Abordarea unei astfel de evaluări a riscului a avut drept efect programarea unor măsuri lipsite de relevanță în raport cu riscul distructiv al pârâului Corund, precum și calificarea acestuia ca risc moderat, context în care măsurilor le-a fost atribuită o prioritate redusă.

Modalitatea în care riscul de inundare a spațiilor subterane prin sufoziune și infiltrarea apelor în subteranul minelor a fost subevaluat și măsurile programate și implementate de titularul licenței de exploatare (SNS SA) au fost subdimensionate nu au făcut obiectul unei analize1 la nivelul autorității competente și de reglementare (ANRM/ANRMPSG), ce trebuia realizată prin „compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale”, cu ocazia avizării programelor anuale de exploatare, în conținutul cărora au fost incluse Programele măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului.

În aceste condiții, activitatea de avizare a programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadrul normativ tehnic de referință, întrucât ANRM/ANRMPSG nu și-a exercitat atribuția de reglementator în domeniul minier, respectiv nu a îndeplinit obligația de a adopta și publica instrucțiuni tehnice în executarea legislației primare, prin intermediul cărora să se creeze un cadru normativ privind protecția zăcămintelor de resurse/rezerve minerale. În aceste condiții, lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția

zăcământului la nivelul SNS SA.

SNS SA a desfășurat activități de turism la Salina Praid, fără aprobare

Activitățile de turism desfășurate de SNS SA în golurile miniere amenajate s-au derulat fără aprobarea ANRMPSG, deși obligația legală a aprobării în ceea ce privește consolidarea, amenajarea și utilizarea golurilor miniere a fost instituită începând cu data de 17.12.2020. Situația este cauzată în principal de demersurile greoaie de reglementare de la nivelul ANRM/ANRMPSG, care a emis cu întârziere instrucțiuni tehnice privind consolidarea și amenajarea golurilor miniere, instrucțiuni în baza cărora urmau a fi întocmite documentații tehnice de fundamentare a utilizării în condiții de siguranță și

protecție a mediului, în baza cărora se aprobă utilizarea respectivelor goluri.

SNS SA, „scutită”, de plata taxei pentru utilizarea golurilor miniere

Totodată, cu toate că obligația de a plăti o taxă aferentă utilizării golurilor miniere a fost instituită încă din data de 26.06.2024, taxa pentru utilizarea golurilor miniere de către SNS SA nu a fost stabilită la nivelul ANRMPSG nici până în prezent, acest demers fiind condiționat de întocmirea, în prealabil, la nivelul SNS SA a documentațiilor tehnice de fundamentare a utilizării golurilor miniere, de analizarea acestora la nivelul ANRMPSG și de aprobarea utilizării respectivelor goluri miniere.

Recomandările privind implementarea măsurilor la nivelul unor entități publice, formulate în urma celor constatate, sunt, în rezumat, următoarele:

1. Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului i s-a recomandat:

– să analizeze exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor SNS SA, prin raportare la unele dintre obligațiile prevăzute în contractele de mandat și în lege și să inițieze demersurile de atragere a răspunderii civile a membrilor consiliului în raport cu obligațiile încălcate, precum și a persoanelor responsabile care ar fi trebuit, ar fi putut să prevadă și să evite producerea prejudiciilor aduse societății, în contextul prejudiciului cauzat de inundarea spațiilor subterane ale exploatării;

– să inițieze demersurile de reevaluare și completare a legislației ce reglementează desfășurarea activităților miniere în România în ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile de urmărire a îndeplinirii obligațiilor rezultate din planurile de încetare a activității minei.

2. Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor i s-a recomandat:

– să reevalueze și să completeze legislația ce reglementează activitatea de gospodărire și management al apelor, inclusiv cel de reglementare a atribuțiilor și

activității Administrației Naționale «Apele Române», în scopul exAdministrației Naționale «Apele Române», în scopul explicitării sintagmei utilizate în lege, de „acțiune distructivă a apelor”, precum și pentru ca normele legale să includă în mod explicit dispoziții privind modalitatea de colaborare a ANAR cu celelalte autorități publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor de elaborare a planului de amenajare a bazinului hidrografic.

– să analizeze măsura în care la nivelul ANAR a fost urmărit unul dintre obiectivele prevăzute în Legea apelor, respectiv „protecția și apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor” și în urma acestei analize să dispună măsuri de atragere a răspunderii sau de sancționare administrativă, după caz.

– să reevalueze schemele directoare existente, a metodologiei și instrucțiunilor tehnice pe baza cărora aceste scheme au fost elaborate, astfel încât măsurilor de protecție împotriva unor acțiuni ale apelor de natura celor ce au afectat exploatarea minieră de la Praid să li se acorde prioritatea cuvenită.

3. Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon i s-a recomandat:

– să întocmească și să publice instrucțiunile tehnice a căror adoptare a fost prevăzută de lege în sarcina sa, în special să completeze cadrul normativ cu instrucțiunile tehnice privind protecția zăcămintelor;

– să evalueze modalitatea prin care reprezentanții instituției au avizat programele anuale de exploatare a SNS SA (în situația Sucursalei Salina Praid) și modul prin care s-a urmărit executarea măsurilor programate și întreprinse pentru protecția zăcământului de sare împotriva infiltrațiilor de apă;

– să efectueze demersurile în vederea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la utilizarea golurilor miniere și taxarea activităților desfășurate în cadrul acestora.

4. Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon i s-a recomandat să evalueze, să completeze și să actualizeze cadrul tehnic normativ la care trebuie să se raporteze programele tehnice de închidere a minelor.