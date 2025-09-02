RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Belgia va recunoaște statul Palestina, la Adunarea Generală a ONU

Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în septembrie, a anunțat ministrul de Externe, Maxime Prévot.

„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene.

Și Franța cere recunoașterea Palestinei

La sfârșitul lunii iulie, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, care va avea loc între 9 și 23 septembrie la New York. Ulterior, peste 12 guverne occidentale au îndemnat alte țări din întreaga lume să facă același lucru.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional, Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas. Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel”, a explicat ministrul.

La rândul său, Canada și-a făcut cunoscută intenția în favoarea unui stat Palestina. De asemenea, Regatul Unit a anunțat că va recunoaște Palestina dacă Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv un armistițiu în Fâșia Gaza.

În total, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc statul Palestina.

„Oferă o perspectivă pentru viitor”

Recunoașterea unui stat palestinian „nu este simbolică”, deoarece oferă „o perspectivă pentru viitor”, a comentat, la Roma, ministrul delegat pentru Afaceri externe al Autorității palestiniene, Varsen Aghabekian Shahin.

„Am discutat despre recunoașterea statului palestinian și am spus clar că această recunoaștere nu este simbolică. Recunoașterea statului palestinian ne oferă o perspectivă pentru viitor”, a declarat Shahin presei după o întâlnire cu ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

„Aceasta ne arată că păstrăm soluția cu două state, care s-a erodat de mult timp. De asemenea, transmite un mesaj clar: singura soluție constă în recunoașterea unui stat palestinian trăind în pace și securitate alături de statul Israel”, a insistat ea.

Totuși, guvernul italian consideră că recunoașterea unui stat palestinian nu poate avea loc înainte de crearea sa. „Atâta timp cât nu există un stat, este dificil să îl recunoaștem oficial. Recunoaștem Autoritatea națională Palestiniană, pe care am primit-o cu un sentiment de adevărată prietenie. Înainte de a-l recunoaște oficial, trebuie creat un stat palestinian; altfel, devine o iluzie și nu produce niciun rezultat. Lucrăm pentru a obține rezultate concrete”, a reacționat Tajani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Autoritatea Palestiniană condamnă decizia SUA de a nu-i acorda viză de intrare în țară președintelui Mahmoud Abbas pentru Adunarea Generală a ONU

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset