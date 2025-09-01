Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 696. Israelul amenință cu anexarea Cisiordaniei dacă statul Palestina va fi recunoscut

01 sept. 2025, 08:13, Actualitate
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni.

O altă sursă a confirmat că ideea urma să fie discutată duminică seară, 31 august, la reuniunea cabinetului de securitate, scrie Reuters.

Cisiordania, ocupată în 1967

Extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei – anexare de facto a teritoriului cucerit în războiul din 1967 din Orientul Mijlociu – a fost pe agenda reuniunii cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, ce urma să se axeze pe războiul din Fâșia Gaza, a afirmat un membru al acestui cerc redus de miniștri.

Un purtător de cuvânt al ministrului de Externe, Gideon Saar, nu a răspuns solicitării de a comenta dacă ministrul a discutat ideea cu omologul său american Marco Rubio cu prilejul vizitei la Washington săptămâna trecută.

O promisiune anterioară a lui Netanyahu de a anexa colonii evreiești și Valea Iordaniei a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrein prin așa-numitele Acorduri Abraham, mediate de președintele american Donald Trump în primul său mandat.

Statele Unite au anunțat că nu vor autoriza intrarea președintelui palestinian Mahmoud Abbas pe teritoriul lor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, unde câteva țări aliate ale SUA ar urma să recunoască Palestina ca stat.

