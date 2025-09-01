RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 696. Israelul amenință cu anexarea Cisiordaniei dacă statul Palestina va fi recunoscut

Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni.

O altă sursă a confirmat că ideea urma să fie discutată duminică seară, 31 august, la reuniunea cabinetului de securitate, scrie Reuters.

Cisiordania, ocupată în 1967

Extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei – anexare de facto a teritoriului cucerit în războiul din 1967 din Orientul Mijlociu – a fost pe agenda reuniunii cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, ce urma să se axeze pe războiul din Fâșia Gaza, a afirmat un membru al acestui cerc redus de miniștri.

Un purtător de cuvânt al ministrului de Externe, Gideon Saar, nu a răspuns solicitării de a comenta dacă ministrul a discutat ideea cu omologul său american Marco Rubio cu prilejul vizitei la Washington săptămâna trecută.

O promisiune anterioară a lui Netanyahu de a anexa colonii evreiești și Valea Iordaniei a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrein prin așa-numitele Acorduri Abraham, mediate de președintele american Donald Trump în primul său mandat.

Statele Unite au anunțat că nu vor autoriza intrarea președintelui palestinian Mahmoud Abbas pe teritoriul lor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, unde câteva țări aliate ale SUA ar urma să recunoască Palestina ca stat.

