Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile

Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 ianuarie 2026, în a 1.435-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

SUA spun lucrurilor pe nume

Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat secretarul de Stat, Marco Rubio.

Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova și Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul.

„Delegațiile ar urma să aibă noi discuții în această săptămână”, a declarat Rubio în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, adăugând că „Statele Unite ar putea fi prezente”.

El a precizat, însă, că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul-șef al Casei Albe, și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, s-au alăturat discuțiilor.

Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, o cerere-cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de război.

„Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoașteți cu toții, și anume revendicarea teritorială asupra Donbasului. Știu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părți cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depășit”, a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei anexată de Moscova.

Rubio a transmis că problema va fi „una foarte dificilă” în special pentru Ucraina.

