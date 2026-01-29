Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile

Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 ianuarie 2026, în a 1.435-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.
Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat secretarul de Stat, Marco Rubio.
Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova și Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul.
„Delegațiile ar urma să aibă noi discuții în această săptămână”, a declarat Rubio în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, adăugând că „Statele Unite ar putea fi prezente”.
El a precizat, însă, că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul-șef al Casei Albe, și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, s-au alăturat discuțiilor.
Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, o cerere-cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de război.
„Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoașteți cu toții, și anume revendicarea teritorială asupra Donbasului. Știu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părți cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depășit”, a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei anexată de Moscova.
Rubio a transmis că problema va fi „una foarte dificilă” în special pentru Ucraina.
