Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile

Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile

29 ian. 2026, 08:09, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie, trei morți. Marco Rubio spune unde s-au împotmolit negocierile
Război în Ucraina, ziua 1.435. Atac aerian asupra regiunii Zaporojie / Sursa foto: X

Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 ianuarie 2026, în a 1.435-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

SUA spun lucrurilor pe nume

Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat secretarul de Stat, Marco Rubio.

Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova și Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul.

„Delegațiile ar urma să aibă noi discuții în această săptămână”, a declarat Rubio în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, adăugând că „Statele Unite ar putea fi prezente”.

El a precizat, însă, că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul-șef al Casei Albe, și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, s-au alăturat discuțiilor.

Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, o cerere-cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de război.

„Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoașteți cu toții, și anume revendicarea teritorială asupra Donbasului. Știu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părți cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depășit”, a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei anexată de Moscova.

Rubio a transmis că problema va fi „una foarte dificilă” în special pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

SPORT Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
07:36
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
ACTUALITATE 29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
07:15
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
EXCLUSIV Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
07:00
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
REPORTAJ De ce nu mai citesc elevii? Un fost ministru al Educației și directoarea Bibliotecii Naționale explică declinul lecturii, iar tinerii recunosc: „Preferăm TikTok”
05:00
De ce nu mai citesc elevii? Un fost ministru al Educației și directoarea Bibliotecii Naționale explică declinul lecturii, iar tinerii recunosc: „Preferăm TikTok”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată”
00:00
Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Când Maia Sandu spune că ar vota pentru Unire, ea și-a dat seama că Europa nu poate să o protejeze”
23:30
Dan Dungaciu: „Când Maia Sandu spune că ar vota pentru Unire, ea și-a dat seama că Europa nu poate să o protejeze”
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
În anul 2026, turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene, avertizează experții
IMOBILIARE Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
08:06
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
METEO Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
07:25
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
07:00
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
ACTUALITATE Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state
06:30
Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state
VIDEO Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă
06:00
Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă
EXCLUSIV Se pregătește scoaterea PSD de la guvernare? Cum ar arăta guvernul minoritar condus de Bolojan: „Vulnerabil, nu poate sta în picioare” / Tăriceanu: Trebuie să ții cont de parteneri și să negociezi
06:00
Se pregătește scoaterea PSD de la guvernare? Cum ar arăta guvernul minoritar condus de Bolojan: „Vulnerabil, nu poate sta în picioare” / Tăriceanu: Trebuie să ții cont de parteneri și să negociezi

Cele mai noi

Trimite acest link pe