Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.433. Clădirile Lavra Pecerska, sit UNESCO, avariate în urma atacurilor rusești asupra Kievului. Capitala, în beznă

Război în Ucraina, ziua 1.433. Clădirile Lavra Pecerska, sit UNESCO, avariate în urma atacurilor rusești asupra Kievului. Capitala, în beznă

27 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.433. Clădirile Lavra Pecerska, sit UNESCO, avariate în urma atacurilor rusești asupra Kievului. Capitala, în beznă
Război în Ucraina, ziua 1.433. Clădirile Lavra Pecerska, sit UNESCO, avariate în urma atacurilor

Războiul din Ucraina a intrat marți, 27 ianuarie 2026, în a 1.433-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacurile masive rusești care au vizat, în weekend, Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peșterilor), un sit inclus în patrimoniul UNESCO, a anunțat Ministerul Culturii din Ucraina.

Călugării, plasați în arest

„În noaptea de 24 ianuarie, situri din Rezervația Națională Lavra Kiev-Pecerska, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au fost avariate în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului”, a transmis ministerul.

Conform comunicatului, fațada, ușile și ferestrele a două clădiri, între care o biserică, au fost lovite. Urmează să fie efectuată o inspecție tehnică pentru „evaluarea structurilor acestora”.

De la începutul războiului, în 2022, „1.640 de monumente culturale și 2.446 de situri de infrastructură culturală au fost avariate”, a subliniat ministerul.

Mănăstirea Peșterilor, renumită pentru cupolele sale aurii, a fost în atenția presei în ultimii ani după expulzarea călugărilor săi, acuzați că au refuzat să dea ascultare nou-înființatei Biserici Ortodoxe Ucrainene și au rămas sub Biserica Ortodoxă Rusă. Starețul său a fost plasat în arest la domiciliu, apoi trimis la închisoare, înainte de a fi eliberat pe cauțiune.

Atacurile aeriene de sâmbătă noaptea au făcut cel puțin un mort și 27 de răniți. În urma loviturilor, peste 1.330 de blocuri au rămas fără încălzire. În total, 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară sunt fără electricitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
15:05
Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
ULTIMA ORĂ Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
14:37
Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
ECONOMIE Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt
14:13
Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt
CONTROVERSĂ CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă”
13:53
CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă”
LIFESTYLE Cum scapi de igrasie și cum poți preveni apariția ei. Pașii pe care să îi urmezi
13:50
Cum scapi de igrasie și cum poți preveni apariția ei. Pașii pe care să îi urmezi
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Omul care a schimbat pentru totdeauna relația dintre putere și credință. Cine a fost Constantin cel Mare?
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
SĂNĂTATE Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
14:54
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
CONSTRUCȚII Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
14:35
Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
CONTROVERSĂ Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
14:34
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
DEZVĂLUIRI Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas
14:32
Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas
CONTROL Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo
13:50
Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo

Cele mai noi

Trimite acest link pe