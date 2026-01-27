Război în Ucraina, ziua 1.433. Clădirile Lavra Pecerska, sit UNESCO, avariate în urma atacurilor rusești asupra Kievului. Capitala, în beznă

Războiul din Ucraina a intrat marți, 27 ianuarie 2026, în a 1.433-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacurile masive rusești care au vizat, în weekend, Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peșterilor), un sit inclus în patrimoniul UNESCO, a anunțat Ministerul Culturii din Ucraina.

Călugării, plasați în arest

„În noaptea de 24 ianuarie, situri din Rezervația Națională Lavra Kiev-Pecerska, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au fost avariate în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului”, a transmis ministerul.

Conform comunicatului, fațada, ușile și ferestrele a două clădiri, între care o biserică, au fost lovite. Urmează să fie efectuată o inspecție tehnică pentru „evaluarea structurilor acestora”.

De la începutul războiului, în 2022, „1.640 de monumente culturale și 2.446 de situri de infrastructură culturală au fost avariate”, a subliniat ministerul.

Mănăstirea Peșterilor, renumită pentru cupolele sale aurii, a fost în atenția presei în ultimii ani după expulzarea călugărilor săi, acuzați că au refuzat să dea ascultare nou-înființatei Biserici Ortodoxe Ucrainene și au rămas sub Biserica Ortodoxă Rusă. Starețul său a fost plasat în arest la domiciliu, apoi trimis la închisoare, înainte de a fi eliberat pe cauțiune.

Atacurile aeriene de sâmbătă noaptea au făcut cel puțin un mort și 27 de răniți. În urma loviturilor, peste 1.330 de blocuri au rămas fără încălzire. În total, 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară sunt fără electricitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front