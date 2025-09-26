RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele

Războiul din Ucraina a intrat vineri, 25 septembrie 2025, în a 1.311-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ucrainene au atacat în noaptea de joi trei stații de distribuție a gazului din regiunea Luhansk, aflată sub ocupație rusă, afectând alimentarea unei termocentrale și a industriei chimice locale, scrie Kyiv Independent.

Termocentrala din Luhansk trece pe cărbuni

Armata ucraineană a efectuat lovituri asupra a trei stații de distribuție a gazului din partea ocupată de Rusia a regiunii Luhansk, au anunțat oficiali militari ucraineni. Acesta a precizat că operațiunea a fost realizată de Regimentul 14 de Vehicule Aeriene Fără Pilot în noaptea de 25 septembrie.

Țintele se aflau în localitățile Șceastia, Severodonețk și Novopskov, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot.

Brovdi a explicat că stația din Șceastia era principalul furnizor de gaz pentru termocentrala din Luhansk, care acum este nevoită să treacă pe cărbune.

Atacul asupra facilității din Severodonețk a pus în pericol alimentarea cu gaz a industriei chimice, inclusiv a uzinei Azot.

Comandantul a sugerat, de asemenea, că ar putea urma lovituri similare pe teritoriul rus.

El a menționat incidentul din regiunea Krasnodar, unde o fabrică de îngrășăminte operată de EuroChem și-a suspendat activitatea după un atac cu drone în aceeași noapte, informație relatată de presa rusă Astra.

