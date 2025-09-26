Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele

26 sept. 2025, 07:27, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1311. Stații de distribuție a gazului din orașul Luhansk, ocupat de ruși, atacate cu dronele / Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat vineri, 25 septembrie 2025, în a 1.311-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ucrainene au atacat în noaptea de joi trei stații de distribuție a gazului din regiunea Luhansk, aflată sub ocupație rusă, afectând alimentarea unei termocentrale și a industriei chimice locale, scrie Kyiv Independent.

Termocentrala din Luhansk trece pe cărbuni

Armata ucraineană a efectuat lovituri asupra a trei stații de distribuție a gazului din partea ocupată de Rusia a regiunii Luhansk, au anunțat oficiali militari ucraineni. Acesta a precizat că operațiunea a fost realizată de Regimentul 14 de Vehicule Aeriene Fără Pilot în noaptea de 25 septembrie.

Țintele se aflau în localitățile Șceastia, Severodonețk și Novopskov, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot.

Brovdi a explicat că stația din Șceastia era principalul furnizor de gaz pentru termocentrala din Luhansk, care acum este nevoită să treacă pe cărbune.

Atacul asupra facilității din Severodonețk a pus în pericol alimentarea cu gaz a industriei chimice, inclusiv a uzinei Azot.

Comandantul a sugerat, de asemenea, că ar putea urma lovituri similare pe teritoriul rus.

El a menționat incidentul din regiunea Krasnodar, unde o fabrică de îngrășăminte operată de EuroChem și-a suspendat activitatea după un atac cu drone în aceeași noapte, informație relatată de presa rusă Astra.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

ACTUALITATE Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
09:36
Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
09:30
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
IT&C VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
09:18
VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
ANALIZĂ Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”
09:00
Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”
ACTUALITATE Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei
08:46
Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei
EXTERNE OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!
08:40
OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!
Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
EXTERNE Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
10:08
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
EXTERNE MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride”
09:40
MACRON își exprimă solidaritatea cu Danemarca/ Frederiksen avertizează asupra „multiplicării atacurilor hibride”