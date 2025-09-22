Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 septembrie 2025, în a 1.307-a zi, iar GÂNDUL vă p ezintă principalele evenimente din țara vecină.

Înaintarea forțelor ruse spre Kupiansk suscită îngrijorări în Ucraina cu privire la soarta acestui important centru logistic situat în partea de est a regiunii Harkov, unde sunt în desfășurare lupte crâncene, relatează agenția EFE.

Doar 1700 de locuitori

Aproximativ 1.700 de locuitori au mai rămas în zonă – unde peste 55.000 de oameni locuiau înainte de invazie -, în timp ce unitățile rusești de infanterie cu ajutorul dronelor kamikaze încearcă să-și extindă zona de control din nordul orașului și să taie ruta de aprovizionare dinspre vest.

Mulți localnici încearcă în continuare să plece, dar evacuarea a devenit aproape imposibilă din cauza dronelor, a explicat pentru EFE Mikola Polianski, un voluntar civil care ajută la evacuare – „Civilii mor sub bombardamente. Cadavrele zac zile întregi lângă casele lor înainte de a fi îngropate, deoarece serviciile de urgență nu mai pot opera acolo”.

Kupiansk și localitatea vecină, Uzlovoi, care au fost eliberate în timpul contraofensivei ucrainene din toamna lui 2022, sunt de mult timp „ținta strategică” a ofensivei ruse în est, potrivit armatei ucrainene.

Cucerirea acestei zone, situată la intersecția unor importante căi ferate, ar oferi Rusiei mijloacele necesare pentru a-și transporta mai rapid armele și munițiile și pentru a crește presiunea asupra restului regiunii Harkov, în vest, și Donbas, în sud.

Situația s-a deteriorat semnificativ pentru forțele ucrainene în ultimele săptămâni, întrucât tot mai mulți soldați ruși au reușit să traverseze râul Oskil, o barieră defensivă naturală esențială.

Grupuri mici de soldați ruși, adesea îmbrăcați în civil, intră în oraș dinspre nord și nord-vest, a declarat pentru televiziunea ucraineană Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al grupului de trupe Dnipro.

„De obicei sunt grupuri mici, formate din două până la cinci persoane, dar pot fi și mai multe. Profită de numărul lor pentru a trece de pozițiile ucrainene și a ocupa unele clădiri”, a explicat Tregubov.

„Rușii suferă pierderi mari”

Ucraina atacă punctele de trecere a râului Oskil, căutând să împiedice forțele ruse să aducă vehicule blindate în Kupiansk, a declarat analistul militar Kostiantin Mașoveț pentru Grupul de Rezistență Informațională. El a precizat și că rușii suferă în prezent pierderi mari și nu pot evacua răniții.

Totuși, realitatea din teren pare a fi alta. Mulți dintre ruși au pătruns, deja, în oraș și folosesc subsolurile clădirilor civile ca adăpost, încercând să avanseze spre centrul orașului Kupiansk.

„Și operatorii lor de drone se află în orașul Kupiansk”, a subliniat un voluntar.

În acest moment, forțele ruse se concentrează la periferia nordică a Kupianskului, potrivit hărții câmpului de luptă furnizate de platforma analitică ucraineană DeepState.

