RĂZBOI în Ucraina, ziua 1309. Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 24 septembrie 2025, în a 1.309-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat satisfacția față de „schimbarea de atitudine” a omologului său american, Donald Trump, în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Un punct de cotitură major”

Liderul de la Kiev a afirmat, marți, că Ucraina este capabilă să câștige războiul împotriva Rusiei și să își recupereze tot teritoriul.

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa Truth Social după întâlnirea lor de la New York, în marja Adunării Generale a ONU. „Donald Trump înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a mai transmis Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Într-o evidentă schimbare de atitudine, Trump este acum de părere că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.

„De trei ani și jumătate Rusia duce un război fără o direcție clară pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social, apreciind că țara lui Vladimir Putin „seamănă mai mult cu un «tigru de hârtie»”.

În negocierile pentru pace, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

În plus, aliații europeni au dat asigurări că Ucraina va avea tot sprijinul lor, dacă va continua războiul.

