RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington

Războiul din Ucraina a intrat marți, 14 octombrie 2025, în a 1.329-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ruse au atacat Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică a 30.000 de consumatori din trei districte.

Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a scris pe aplicația de mesagerie Telegram că forțele ruse au folosit bombe ghidate pentru a ataca districtele Nemyshlianskyi și Slobidskyi, din sud-est, și districtul Shevchenkivskyi, din nordul orașului, transmite Reuters.

Zelenski merge la Washington

Între timp, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că va călători la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american.

„Mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington săptămâna aceasta. Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui”, a declarat el într-o conferință de presă la Kiev, alături de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Zelenski a declarat că speră să se vadă cu Donald Trump vineri și că va avea, de asemenea, „alte întâlniri” cu oficiali americani. El a menționat în special întâlniri cu reprezentanți ai „companiilor militare” și cu membri ai Congresului SUA.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea și întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ținta unor noi valuri de bombardamente rusești asupra infrastructurii sale energetice, care amenință să priveze mulți ucraineni de electricitate și căldură pe timpul iernii.

Duminică, Trump a afirmat că l-ar putea amenința pe președintele rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev dacă Rusia nu va fi de acord să pună capăt războiului izbucnit în 2022.

