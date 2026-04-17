Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația

Realitatea economică românească arată că trăim de pe o zi pe alta. Puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor a scăzut puternic, arată ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). De altfel, consumul a intrat pe minus, iar salariile nu au ținut pasul cu inflația.

Ultima statistică arată date concrete și relevante pentru situația actuală a României. În prima parte a anului 2025, situația a avut o tendință pozitivă. Și anume, a fost identificată o creștere treptată în lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie a seriei ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Situația s-a inversat, însă, din august 2025, după ce au intrat în vigoare o parte din măsurile Guvernului Bolojan, arată MEDIAFAX.

Consum pe minus, în România, în ultimele luni

Odată cu implementarea măsurilor, tendința a deveni descendentă. Și anume, până la începutul anului 2026, s-a înregistra un consum pe minus, după cum urmează:

August 2025: -2,1%

Septembrie 2025: -2,1%

Octombrie 2025: -4,1%

Noiembrie 2025: -3,9%

Decembrie 2025: -2,0%

Ianuarie 2026: -6,0%

Februarie 2026: -6,2%

Ce înseamnă acest aspect? Practic, puterea de cumpărare a scăzut, după scumpirile persistente. Odată cu această scădere a consumului se pune o presiune și pe companii, îndeosebi în ramurile HoReCa și Retail.

Situația nu s-a arătat îmbucurătoare nici în cazul salariilor, căci acestea nu au ținut pasul cu inflația. Dacă la începutul lui 2025, procentajul era pe plus, după măsurile implementate de Guvernul Bolojan, tendința a devenit descendentă.

Puterea de cumpărare a salariului mediu net a scăzut, după cum urmează:

Iulie 2025: -2,4%

August 2025: -5,0%

Septembrie 2025: -5,3%

Octombrie 2025: -5,0%

Noiembrie 2025: -5,1%

Decembrie 2025: -4,5%

Ianuarie 2026: -5,5%

Februarie 2026: -5,0%

Și pensiile au fost afectate în ultimul an.

Dacă îm primele luni din 2025, valorile rămâneau încă ridicate, în jur de 16-17%, tendința a devenit, apoi, descendentă. În august 2025, ajungea la 11,7%. Apoi, puterea de cumpărare a pensiei medii a intrat pe minus, după cum urmează:

Septembrie 2025: -8,2%

Octombrie 2025: -8,1%

Noiembrie 2025: -8,1%

Decembrie 2025: -8,5%

Ianuarie 2026: -8,3%

Februarie 2026: -8,3%

Cu alte cuvinte, în ultimul an a putut fi observată o scădere generală a nivelului de trai.

Sursă foto: Shutterstock; INS