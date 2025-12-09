Retragerea trupelor SUA din România are consecințe. Congresul SUA vrea să împiedice Pentagonul să reducă trupele americane din Europa și Coreea de Sud

Congresul SUA ia măsuri ca să limiteze capacitatea Pentagonului de a retrage forțe din Europa și Coreea de Sud, atenuând îngrijorările din rândul guvernelor aliate, dezvăluie Fox News. Jurnaliștii americani menționează că toate aceste măsuri au fost generate de anunțul SUA privind retragerea brigăzii din România.

Congresul SUA vrea ca trupele americane să rămână la același nivel în Europa și Coreea de Sud

Legea privind autorizarea apărării naționale din 2026, finalizată de negociatorii Camerei Reprezentanților și Senatului și lansată duminică seara, menține prezența forțelor aproximativ la nivelurile actuale în ambele regiuni. Noul proiect de lege impune restricții pentru reducerea efectivelor sub nivelurile actuale în ambele regiuni, relatează presa americană.

Aceasta prevede că SUA nu își pot reduce forțele din Europa sub 76.000 de persoane fără a prezenta o evaluare și fără a obține avizul Congresului că o astfel de mișcare nu ar dăuna intereselor de securitate ale SUA sau NATO.

Proiectul de lege impune restricții privind reducerile de personal sub 28.500 din Coreea de Sud. Orice reducere ar impune Pentagonului să asigure Congresul că descurajarea împotriva Coreei de Nord nu va fi slăbită, să confirme că aliații au fost consultați și să ofere atât o justificare din punct de vedere al securității naționale, cât și o evaluare a impactului regional.

SUA trebuie să păstreze cel mai important post militar al NATO

Legislația impune, de asemenea, SUA să păstreze funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), cel mai înalt post militar al NATO, menținând în statut un rol deținut în mod tradițional de un general american.

Aceste limite vin în urma unor rapoarte conform cărora Pentagonul a luat în considerare reducerea forțelor din Europa și Coreea de Sud și chiar renunțarea la poziția SACEUR.

Indiferent dacă aceste idei au reflectat o planificare autentică sau au fost menite să pună presiune pe aliați pentru a investi mai mult în propria apărare, liderii americani au semnalat recent că se retrag de la astfel de mișcări, chiar și fără restricții din partea Congresului.

Europa trebuie să suporte apărarea NATO până în 2027

În timpul unei întâlniri de săptămâna trecută cu oficiali americani din domeniul securității naționale și lideri europeni, oficialii americani le-au spus omologilor lor că Europa trebuie să fie pregătită să suporte povara responsabilităților de apărare ale NATO până în 2027, au declarat pentru Fox News Digital trei oficiali europeni familiarizați cu întâlnirea.

SUA intenționează să își păstreze poziția SACEUR, dar va oferi națiunilor europene și alte posturi militare de rang înalt în NATO, au declarat oficialii.

„Europenii trebuie să conducă apărarea convențională a continentului lor”

Oficialii americani au menționat că Washingtonul nu are planuri pe termen scurt pentru reduceri majore ale trupelor din Europa.

„Am fost foarte clari în ceea ce privește necesitatea ca europenii să conducă apărarea convențională a Europei. Ne-am angajat să lucrăm prin intermediul mecanismelor de coordonare NATO pentru a consolida alianța și a asigura viabilitatea sa pe termen lung, pe măsură ce aliații europeni își asumă din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru descurajarea și apărarea convențională în Europa”, a declarat, ca răspuns, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson.

Retragerea brigăzii SUA din România a ridicat semne de întrebare

La începutul acestui an, Armata SUA a retras o brigadă rotativă staționată în mare parte în România, determinându-i pe aliații europeni să se întrebe dacă această mișcare ar putea semnala începutul unor retrageri mai ample ale forțelor americane de pe flancul estic al NATO.

NDAA — pachetul anual obligatoriu care prezintă prioritățile de cheltuieli și politici ale Pentagonului — este așteptat să fie rapid votat în Cameră săptămâna aceasta. Congresul SUA vrea ca legislația să fie prezentată președintelui Trump înainte de Crăciun.

Încă 400 de milioane de dolari asistență pentru Ucraina

Proiectul de lege include, de asemenea, 400 de milioane de dolari pentru Inițiativa de Asistență pentru Securitate din Ucraina pe o perioadă de doi ani și un amendament care specifică momentul în care Pentagonul poate recupera echipamente achiziționate pentru Ucraina, dar care nu au fost încă livrate: numai atunci când echipamentul este necesar urgent pentru o operațiune de contingență americană în curs sau iminentă, iar neutilizarea acestuia ar risca pierderi de vieți omenești sau eșecul unei misiuni critice.

Această prevedere vine în urma deciziei Pentagonului de la începutul acestui an de a suspenda livrarea către Ucraina a anumitor echipamente militare finanțate de SUA.

Cine sunt „aliații model” ai SUA?

În weekend, secretarul de război Pete Hegseth a descris Coreea de Sud și mai multe națiuni europene drept „aliați model”.

„Aliații model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Germania, țările baltice și altele, vor primi favoarea noastră specială”, a declarat el la Forumul Național de Apărare Reagan.

„Aliații care încă nu își îndeplinesc atribuțiile pentru apărarea colectivă se vor confrunta cu consecințe”, a spus el.

