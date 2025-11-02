Prima pagină » Știri externe » Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump

Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump

Potrivit publicației Kyiv Post, inițiativa legislativă ar urma să fie prezentată în zilele următoare, marcând începutul unei confruntări majore între Congres și Casa Albă.

Opoziția față de planul administrației Trump ar fi condusă de republicani de rang înalt precum senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, care au descris decizia Pentagonului ca fiind „necoordonată și periculoasă”. La rândul său, congresmanul Mike Turner și senatorul Thom Tillis au subliniat că România este un aliat strategic al SUA de aproape 30 de ani și că reducerea prezenței militare ar transmite un semnal greșit aliaților NATO, notează Mediafax.

De altfel, Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, au precizat și zilele trecute că reducerea prezenței trupelor în Europa de Est ar putea „duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane” din zona respectivă.

Cei doi șefi ai Comisiilor de Apărare: „România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane”

„România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și a moderniza infrastructura care le susține. România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB.

Aceste investiții, alături de contribuțiile lor la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. În special, din 2016, România a găzduit un detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare și economice substanțiale pentru sistemele de teren concepute în principal pentru apărarea aliaților NATO, mai degrabă decât pentru propriul teritoriu”, au precizat cei doi congresmeni republicani în comunicat.

Cei doi congresmeni ai Comisiilor de Apărare din Camera Reprezentanților și Senatului American solicită, de asemenea, asigurări Pentagonului că nu vor retrage trupele americane NATO din Polonia.

