O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată

O româncă în vârstă de 37 de ani din Italia, pe nume Oana Iuliana Hâncianu, originară din București și cu cetățenie italiană, locuiește de peste un an într-un apartament dintr-o clădire elegantă din zona Metanopoli, la San Donato Miloanese (provincial Milano), fără a avea contract și fără să plătească chirie.

Conform unei anchete realizate de emisiunea „Fuori dal coro”, femeia ar fi pătruns în locuință la data de 11 iunie 2024, după ce i-ar fi indus în eroare pe pompieri, susținând că și-a uitat cheile și cerându-le să deschidă ușa.

Proprietarul imobilului, un bărbat în vârstă de 85 de ani, cu probleme de sănătate și cu dizabilitate, încearcă de mult timp să–și recupereze locuința, dar apartamentul a rămas ocupat.

Într-o confruntare filmată cu jurnalistuk Andrea Catino, femeia a refuzat să plece, spunând:

„Eu trec, de un an, printr-un coșmar. Oricum, el are multe apartamente. Trebuie să-i fac cadou banii mei?”, a spus aceasta.

Cu câteva luni înaintea episodului privind locuința, aceeași femeie transmitea un mesaj video cdespre dispariția fiului ei de 9 ani, Arnaud, după ce tatăl copilului, fostul ei partener, Moez Adin Youssef, 32 de ani și născut în Spania, cu origini siriene și cetățean italian, ar fi plecat cu copilul în România.

Conform relatătilor, după plângeri pentru violență domestică și hărțuire împotriva lui Adin Youssef, situația a escaladat „începând cu 15 septembrie”, atunci când copilul, aflat la bunicii paterni în Italia, ar fi fost luat ilegal de tată și dus în România.

Ultima dată, copilul a fost văzut într-un hotel din București. Mama acestuia a apelat la procedurile internaționale prevăzute de Convenția de la Haga din 1980, iar la începutul lui ianuarie o instanță din București a stabilit că reținerea copilului în România este ilegală, ordonând repatrierea imediată în Italia.

La data de 4 februarie, polițiștii de la Secția 20 din București s-au prezentat la locuința tatălui pentru punerea în executare a hotărârii. Doi agenți au intrat în apartament și au ieșit după aproximativ o jumătate de oră, „cu mâinile goale”, susținând că minorul ar fi dorit să rămână acolo. Apoi, în zilele următoare, nimeni nu a mai fost găsit în acel apartament.

A fost declanșată apoi o căutare internațională. În plângerea făcută, femeia susține că că există „temerea întemeiată” că tatăl ar fi obținut documente false pentru copil și că există „pericolul” de scoatere a copilului din Uniunea Europeană, posibil către Siria.

Avocatul Alexandro Maria Tirelli, președintele Camerei Penale Internaționale și director național al Osservatorio Mae, a spus că mama „reclamă lipsa de intervenție a Secției de Poliție 20 și a DGASPC Sector 6 București în executarea sentinței care dispunea repatrierea în Italia” și a mai adăugat că, dacă se confirmă, „aceasta ar ridica serioase îngrijorări privind capacitatea României de a respecta obligațiile Convenției de la Haga cu privire la copiii sustrași”.

