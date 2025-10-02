Prima pagină » Actualitate » O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată

O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată

02 oct. 2025, 14:35, Actualitate
O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată

O româncă în vârstă de 37 de ani din Italia, pe nume Oana Iuliana Hâncianu, originară din București și cu cetățenie italiană, locuiește de peste un an într-un apartament dintr-o clădire elegantă din zona Metanopoli, la San Donato Miloanese (provincial Milano), fără a avea contract și fără să plătească chirie.

Conform unei anchete realizate de emisiunea Fuori dal coro”, femeia ar fi pătruns în locuință la data de 11 iunie 2024, după ce i-ar fi indus în eroare pe pompieri, susținând că și-a uitat cheile și cerându-le să deschidă ușa.

Proprietarul imobilului, un bărbat în vârstă de 85 de ani, cu probleme de sănătate și cu dizabilitate, încearcă de mult timp săși recupereze locuința, dar apartamentul a rămas ocupat.

Într-o confruntare filmată cu jurnalistuk Andrea Catino, femeia a refuzat să plece, spunând:

„Eu trec, de un an, printr-un coșmar. Oricum, el are multe apartamente. Trebuie să-i fac cadou banii mei?”, a spus aceasta.

Cu câteva luni înaintea episodului privind locuința, aceeași femeie transmitea un mesaj video cdespre dispariția fiului ei de 9 ani, Arnaud, după ce tatăl copilului, fostul ei partener, Moez Adin Youssef, 32 de ani și născut în Spania, cu origini siriene și cetățean italian, ar fi plecat cu copilul în România.

Conform relatătilor, după plângeri pentru violență domestică și hărțuire împotriva lui Adin Youssef, situația a escaladat începând cu 15 septembrie”, atunci când copilul, aflat la bunicii paterni în Italia, ar fi fost luat ilegal de tată și dus în România.

Ultima dată, copilul a fost văzut într-un hotel din București. Mama acestuia a apelat la procedurile internaționale prevăzute de Convenția de la Haga din 1980, iar la începutul lui ianuarie o instanță din București a stabilit reținerea copilului în România este ilegală, ordonând repatrierea imediată în Italia.

La data de 4 februarie, polițiștii de la Secția 20 din București s-au prezentat la locuința tatălui pentru punerea în executare a hotărârii. Doi agenți au intrat în apartament și au ieșit după aproximativ o jumătate de oră, „cu mâinile goale”, susținând că minorul ar fi dorit rămână acolo. Apoi, în zilele următoare, nimeni nu a mai fost găsit în acel apartament.

A fost declanșată apoi o căutare internațională. În plângerea făcută, femeia susține că că există temerea întemeiatăcă tatăl ar fi obținut documente false pentru copil și că există pericolul” de scoatere a copilului din Uniunea Europeană, posibil către Siria.

Avocatul Alexandro Maria Tirelli, președintele Camerei Penale Internaționale și director național al Osservatorio Mae, a spus mama reclamă lipsa de intervenție a Secției de Poliție 20 și a DGASPC Sector 6 București în executarea sentinței care dispunea repatrierea în Italia” și a mai adăugat , dacă se confirmă, aceasta ar ridica serioase îngrijorări privind capacitatea României de a respecta obligațiile Convenției de la Haga cu privire la copiii sustrași”.

Autorul recomandă:

Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile

Caz șocant în Italia. Româncă, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla

Citește și

EXCLUSIV Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
14:48
Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
ACTUALITATE Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
14:48
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
INEDIT Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”
14:46
Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”
VIDEO Armata Voluntară în România. MApN pune pe masă 3.000 de euro fiecărui voluntar. Anunțul ministrului Moșteanu despre condițiile de încadrare
14:26
Armata Voluntară în România. MApN pune pe masă 3.000 de euro fiecărui voluntar. Anunțul ministrului Moșteanu despre condițiile de încadrare
VIDEO România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu
14:17
România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu
COD ROȘU Alertă maximă de inundații. Va ploua cât pentru două luni. Care sunt județele vizate
14:12
Alertă maximă de inundații. Va ploua cât pentru două luni. Care sunt județele vizate
Mediafax
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O femeie de 31 de ani a fost atacată cu cuțitul pe o alee din Sectorul 2 de un individ necunoscut. Femeia s-a luptat cu agresorul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Genele din spatele dislexiei, dezvăluite de cel mai mare studiu de până acum
EXTERNE Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
14:50
Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
COMUNICAT BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
14:22
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
VIDEO Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”
14:20
Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”
VIDEO Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi
14:10
Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi
SPORT Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”
13:55
Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”
SPORT Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anunțat primul 11 al lui Gigi Becali
13:45
Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anunțat primul 11 al lui Gigi Becali