Caz șocant în Italia. Româncă, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla

Un caz șocant s-a petrecut în Italia. O tânără româncă a fost ademenită într-o ambulanță, apoi a fost jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă chiar de către ambulanțier. Poliția a intervenit după imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

O escortă în vârstă de 29 de ani, de origine română, a fost agresată și jefuită de un ambulanțier, după ce acceptase să întrețină raporturi sexuale cu acesta în autospeciala pe care o conducea. Acest incident s-a petrecut luni, la periferia localității Anzola dell’Emilia, lângă Bologna.

Conform anchetei, femeia a fost abordată de un tânăr de 28 de ani, angajat al unei fundații private care asigură servicii de transport medical. După mai multe insistențe și plata unei sume de bani, femeia a urcat în ambulanță.

La finalul raportului sexual, bărbatul ar fi împins-o afară din mașină, în timp ce aceasta era dezbrăcată, și ar fi păstrat geanta, telefonul și documentele femeii.

Aceasta a reușit să oprească o patrulă a poliției rutiere, care a alertat rapid agenții din comisariatul Santa Viola. Imaginile de pe camerele de supraveghere au ajutat la identificarea ambulanței și a șoferului în cauză.

Bărbatul a fost găsit apoi la spitalul Maggiore din Bologna, unde tocmai adusese un pacient la dializă. La apariția polițiștilor, acesta ar fi aruncat pe jos geanta furată, care a fost recuperată.

Operatorul de ambulanță a fost denunțat apoi pentru tâlhărie calificată, însă este cercetat în stare de libertate.

