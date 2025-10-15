Prima pagină » Actualitate » România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție

Mara Răducanu
15 oct. 2025, 11:07, Actualitate
Vești bune pentru România! Țara noastră a terminat Campionatul European pe Echipe – Batumi pe cea mai bună poziţie din toate participările la competiţia continentală la Open: locul 5, la egalitate cu Germania şi după Ucraina, Azerbaidjan şi Serbia.

Victoria este cu atât mai mare cu cât în competiție au fost 40 de echipe participante. Echipa feminină a terminat şi ea competiţia pe o poziţie meritorie, locul 8 din 36 de  participante.

Precedentele performanţe ale naţionalei noastre s-au înregistrat în urmă cu 8 ani, în 2017, când la Open România a terminat pe locul 7, iar la feminin pe 5.

Naționala României de șah a scris istorie la Campionatul European pe Echipe: „Să fie șah!

Rezultatul confirmă ascensiunea constantă a jucătorilor români pe scena continentală, într-un sport în care competiția este acerbă și experiența joacă un rol decisiv,

„Performanță istorică! România termină pe cea mai bună poziție din toate participările la Campionatul European de Șah pe Echipe la Open: locul 5, la egalitate cu Germania și după Ucraina, Azerbaidjan și Serbia, din 40 de echipe participante! Echipa feminină termină și ea competiția pe o poziție meritorie, locul 8 din 36 de participante. Precedentele performanțe ale naționalei noastre se înregistraseră în urmă cu 8 ani, în 2017, când la Open am terminat pe locul 7, iar la feminin pe 5. Felicitări tuturor! Să fie șah!”, este msajul transmis de Federația Română de Șah.

