România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit

Meteorologii au avertizat că România va fi afectată puternic de un val polar care traversează Europa, anunțând chiar ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit.

Așadar, vremea se schimbă radical, iar temperaturile vor scădea cu până la 15 grade față de normal, vântul va sufla puternic și ninsorile la munte vor accentua senzația de frig.

Potrivit specialiștilor, citați de Spynews, în țară maximele nu vor depăși 12° Celsius și vor fi înregistrate minime ce pot ajunge până la 0°C sau chiar mai jos în zonele depresionare. La altitudini mari, ninsorile vor continua să fie abundente.

Astfel, din 1 octombrie, România intră în cel mai puternic val de frig de până acum al toamnei din 2025. La munte sunt așteptate ninsori, în special în Carpații Orientali și Meridionali, în timp ce în estul și centrul țării există șanse mari de brumă și îngheț timpuriu.

Iarna și-a intrat deja în drepturi la munte, pe Transfăgărășan și Transalpina

Iarna și-a intrat deja în drepturi, la munte. În zona Capra, pe Transfăgărăşan, ninge încă din 29 septembrie, iar stratul de zăpadă are deja câţiva centimetri.

Pe Transfăgărășan, zăpada s-a așternut deja pe mai multe porțiuni ale drumului, iar utilajele de deszăpezire intervin pentru a menține circulația deschisă. Și Bâlea Lac a fost acoperit de zăpadă, iar pe crestele munţilor zăpada măsoară 10 centimetri.

Prima zăpadă din acest sezon a închis și unul dintre cele mai frumoase drumuri din România: Transalpina. Ninsoarea abundentă din ultimele ore a închis primul tronson al Transalpinei după ce pe carosabil deja s-a depus un strat consistent de gheață, acoperit de zăpadă.

Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic, întrucât drumarii nu pot interveni în condiții de siguranță. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat marți că sectorul Rânca – Obârșia Lotrului de pe DN 67C rămâne închis circulației până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00, din cauza stratului de gheață format pe șosea.

