Ninsoarea abundentă din ultimele ore a închis primul tronson al Transalpinei. Pe carosabil deja s-a depus un strat consistent de gheață, acoperit de zăpadă. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic, întrucât drumarii nu pot interveni în condiții de siguranță.

Vremea rea a închis primul tronson al Transalpinei. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat marți că sectorul Rânca – Obârșia Lotrului de pe DN 67C rămâne închis circulației până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00, din cauza stratului de gheață format pe șosea.

„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic”, a transmis DRDP Craiova, potrivit Antena 3.

Iarna în toată regula și în alte zone montane

Finalul lunii septembrie a adus iarnă în toată regula la altitudini mari. Pe Transfăgărășan, în zona Capra, ninge încă de luni, iar stratul de zăpadă are deja câțiva centimetri.

La Bâlea Lac, zăpada acoperă complet zona turistică, iar pe creste stratul măsoară deja 10 centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că prima săptămână din octombrie va aduce temperaturi mult sub mediile normale și ploi în cea mai mare parte a țării. Valorile termice sunt așteptate să revină la normal începând cu 6 octombrie.