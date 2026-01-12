România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament

Datele World Population Review arată că România este țara cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume, fiecare adult consumând, în medie, 17,1 litri de alcool pur pe an. Moldova se situează pe locul doi, cu 14,1 litri pe cap de locuitor.

Europa de Est, fruntașă la alcool

Potrivit raportului, România conduce clasamentul global, urmată de Moldova (14,1 litri), Georgia (15,5 litri), Letonia (14,7 litri) și Cehia (13,7 litri). „Aceste cifre plasează statele din Europa de Est printre cele mai mari consumatoare de alcool din lume”, notează specialiștii.

În contrast, în unele țări consumul de alcool este aproape inexistent. Printre acestea se numără Afganistan, Libia, Yemen, Egipt, Siria, Pakistan, Indonesia, Bhutan, Djibouti și Iraq, unde restricțiile religioase și culturale reduc consumul mediu anual aproape de zero litri per capita.

Diferențe majore între sexe și riscuri pentru sănătate

Datele mai arată că, în majoritatea țărilor, bărbații consumă mult mai mult alcool decât femeile. În România, bărbații beau aproximativ 25 de litri de alcool pur pe an, față de 8 litri în cazul femeilor. În Moldova, diferența este similară: circa 20 de litri pentru bărbați și 6 litri pentru femei.

Experții avertizează că un consum ridicat de alcool poate avea consecințe serioase asupra sănătății publice, inclusiv risc crescut de boli cronice, accidente și dependență. Diferențele între sexe accentuează impactul negativ asupra populației masculine, subliniază specialiștii.

AUTORUL RECOMANDĂ