Rețeaua de transport public din București se reorganizează. Ce linii de tramvai vor fi desființate de luni

Bucureștenii care circulă în zonele de sud și est ale Capitalei trebuie să se pregătească pentru schimbări majore în transportul public. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat o amplă reorganizare a liniilor, motivată de începerea unor lucrări de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe artere cheie precum Calea Șerban Vodă, Nerva Traian sau Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Principala modificare vizează oprirea circulației pe anumite segmente, ceea ce duce la suspendarea completă a două linii de tramvai și apariția unei linii noi pentru a acoperi parțial traseele afectate, transmite TPBI.

„Ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tronsonul cuprins ȋntre Depoul Dudeşti şi Şos. Mihai Bravu) şi Bd. 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins ȋntre Bd. Basarabia şi terminalul „Faur”). Liniile de tramvai 19 şi 49 vor fi suspendate. Va fi înființată linia de tramvai 4, care va funcționa între „Șura Mare” și „Zețarilor” pe traseul: „Şura Mare”, Str. Şura Mare, Şos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, „Zeţarilor”.”

Modificări de traseu pentru tramvaiele 23 și 27

Pentru a menține conexiunile între cartiere, tramvaiele 23 și 27 vor circula pe trasee modificate.

„Linia de tramvai 23 va funcționa pe un traseu modificat în ambele sensuri între terminalele „Zețarilor” și „Faur”, astfel: Zeţarilor”, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur” și retur. Linia de tramvai 27 va funcționa pe un traseu modificat în ambele sensuri între terminalele „Faur” și „Piața Unirii”, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii” și retur.”

Schimbări pe liniile de noapte

Călătorii care depindeau de traseele directe de pe Nerva Traian sau Șerban Vodă vor avea la dispoziție o linie navetă de autobuz, 619, care va prelua fluxul de pasageri. De asemenea, luni noapte spre marți, traseele liniilor N104 și N122 vor fi adaptate noii configurații a rețelei.

„Linia navetă de autobuz 619 va funcţiona pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri, de la terminalul „Faur”, pe Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Bd. Gheorghe Şincai, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revouţiei, Şos. Olteniţei, Str. Şura Mare, până la terminalul „Şura Mare”. Linia N104 va funcționa, ȋncepând cu noaptea de 02/03.03.2026, pe un traseu modificat, ȋntre „Piaţa Unirii 4” şi „Parcul Teilor”, astfel: „Piaţa Unirii 4”, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Str. Brăţării, Drumul Gura Făgetului, „Parcul Teilor” și retur.Linia N122 va funcţiona, ȋncepând cu noaptea de 02/03.03.2026, pe un traseu modificat, ȋntre „Piaţa Unirii 4” şi „Faur”, astfel: „Piaţa Unirii 4”, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarul, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur” și retur.”

AUTORUL RECOMANDĂ: