AEP: Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă

27 feb. 2026, 16:44, Știri politice
În luna februarie 2026, partidele politice din România au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Aceste sume au fost virate în conturile formațiunilor în două tranșe, pe 9 și pe 26 februarie.

Cea mai mare sumă a ajuns la Partidul Social Democrat (PSD), aproape 5,12 milioane de lei, urmat de Partidul Național Liberal (PNL) cu aproape 2,78 milioane de lei și de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cu peste 3 milioane de lei. Formațiuni mai mici, precum Partidul Mișcarea Populară sau Partidul Forța Dreptei, au primit sume mai mici, între 68.000 și 72.000 de lei. Celelalte partide din listă – Uniunea Salvați România (USR), SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) – au primit între aproximativ 1 și 2 milioane de lei fiecare.

Subvențiile de la buget sunt acordate în mod regulat partidelor în funcție de rezultatele obținute la alegeri și de reprezentarea lor parlamentară. Banii pot fi utilizați pentru activități interne, cheltuieli curente sau comunicare, potrivit legislației în vigoare. Publicarea acestor date face parte dintr-un proces de transparență în finanțarea partidelor politice.

Pentru comparație, în ianuarie 2026 partidele au primit peste 14 milioane de lei în subvenții, cele mai mari sume distribuindu-se tot către PSD, AUR și PNL.

