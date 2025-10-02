Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România. Climatolog ANM: „Avem fenomene cu manifestări extreme”

Iarna a venit deja la munte, dar în câteva zile, ninsorile s-ar putea extinde și în alte zone ale țării. Specialiștii avertizează că România a intrat la acest început de octombrie în cel mai puternic val de frig de până acum al toamnei 2025.Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit – într-o intervenție pentru Gândul – despre fluctuațiile extreme ale vremii din această perioadă.

Climatologul ANM explică apariția unor fenomene cu manifestări extreme, mai frecvente și mai intense, comparativ cu cele de acum mai multe decenii.

România înregistrează în aceste zile temperaturi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă. De unde vine acest val de frig? Climatologul citat de Gândul ne explică.

România, între vortexul polar și ciclonul mediteranean

Despre vortexul polar care va afecta și țara noastră, Roxana Bojariu susține că reprezintă un aer cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal pentru zona noastră, în aceasta perioadă, fiind de origine arctică.

„Temperaturile sunt acum mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă, dar și temperaturile de dinainte au fost mult mai ridicate. Fluctuațiile vremii sunt ceva normal, iar în anotimpurile de tranziție – așa cum este toamna – aceste fluctuații sunt chiar mai ample, comparativ cu perioada iernii și a verii.

Schimbarea climatică alimentează cu mai multă energie sistemele de vreme specifice perioadei din an și locului unde se desfășoară. Astfel că avem fenomene cu manifestări extreme, mai frecvente si mai intense, comparativ cu cele de acum mai multe decenii. Ciclonul mediteranean despre care vorbim ne aduce precipitațiile abundente și intensificările de vânt din jumătatea de Sud a țării.

Dar, România se află acum și sub influența aerului rece – ajuns aici prin transportul unei mase de aer din Nord – pe fondul sistemului de presiune ridicată cu nucleul format în zona Peninsulei Scandinave. De altfel, odată cu venirea toamnei, intrăm și în sezonul ciclonilor mediteraneeni, care în sezonul rece devin mai frecvenți”, a precizat Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Frig intens cu temperaturi extreme și în România

Potrivit specialiștilor ANM, Europa Centrală și de Est se pregătește pentru primul val de frig semnificativ al acestei toamne. Temperaturile sunt cu până la 15 grade mai scăzute decât normalul perioadei, cu vânturi puternice și ninsori la munte.

În acest context, în România maximele nu vor mai trece de 12°C, în timp ce minimele pot coborî până la 0°C sau chiar sub acest prag în zonele depresionare.

La munte, spun meteorologii, sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie.

Este important de precizat că vortexul polar este un fenomen atmosferic extrem, asociat cu mase de aer rece care coboară din regiunile arctice spre latitudini joase. În concret, curenții de aer se destabilizează, iar frigul intens poate ajunge și în România, aducând temperaturi extreme.

Acest fenomen atmosferic există în mod constant deasupra Polului Nord și Polului Sud, însă intensitatea sa variază în funcție de anotimpuri. În timpul verii, vortexul polar își pierde din intensitate, iar în iernile lungi și reci se întărește, devenind mai influent asupra modelelor meteorologice din emisferele respective.

Sursă foto cu caracter ilustrativ Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: