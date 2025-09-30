Directorul ANM, anunțuri de ultimă ora. Ciclonul mediteranean schimbă total VREMEA în România/ Frigul se accentuează/Când revin temperaturile de 20 de grade

Florinela Georgescu, director ANM, a precizat, într-o intervenție pentru Gândul, că temperaturile din următoarea perioadă vor aduce un val de aer rece peste România și puține grade în termometre. În plus, specialistul ANM a mai precizat că joi și vineri vor fi precipitații importante cantitativ în jumătatea de Sud a țării, toate aceste schimbări sub influența unui ciclon mediteranean care va aduce pe lângă aceste cantități de apă importante și intensificări ale vântului.

„Este toamnă, dar este mult mai frig decât ar trebui să fie”

Specialistul ANM a mai precizat că, deși toamna își face din plin simțită prezența, este mult mai frig decât ar trbui să fie în această perioadă a lunii.

Florinela Georgescu mărturisește însă că partea a doua a lunii octombrie să aducă poate și temperaturi ușor mai ridicate decât ar fi normal și să revenim la maxime de peste 20 de grade.

„Această săptămână se mnține deosebit de rece, chiar în a adoua parte – joi, vineri, sâmbătă – vor fi temperaturi și mai scăzute decât cele pe care le avem astăzi și mâine. Acest lucru înseamnă că azi și mâine vom avea maxime similare cu ceea ce am avut ieri, adică în general între 10 și 20 de grade, urmând ca joi, vineri și poate chiar și sâmbătă maximele să se situeze între 8 și 14 grade, cele mai ridicate valori doar în Dobrogea și posibil joi, urmând ca vineri și aici să mai scadă.

Așteptăm ca joi și vineri să fie precipitații importante cantitativ în jumătatea de Sud a țării, sub influența unui ciclon mediteranean care va aduce pe lângă aceste cantități de apă importante și intensificări ale vîntului care vor contribui la senzația de rece. În plus, precipitații mai abundente înseamnă că în zona montană înaltă va ninge, deja a nins. Ninsori mai consistente de așteptat joi, în special vineri, asociate și cu intensificări ale vântului.

Nu este exclus ca pe crestele cele mai înalte să avem primul episod de viscol. Este toamnă, dar este mult mai frig decât ar trebui să fie. Așteptăm, însă, ca treptat din week-end, vremea să se amelioreze și să intre într-un proces de încălzire. Și posibil a doua parte a lunii octombrie să aducă poate și temperaturi ușor mai ridicate decât ar fi normal, deci iarăși să revenim la maxime de peste 20 de grade”, a conchis Florinela Georgescu.

Precipitații în majoritatea regiunilor

La munte, spun meteorologii, sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie.

