Prima pagină » Actualitate » România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii

17 aug. 2025, 12:11, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Meteorologii au emis, duminică mai multe avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, dar și de ploi și vijelii. 

Duminică sunt în vigoare un cod galben de caniculă, dar și un cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică. Aversele, furtunile și grindina vor afecta mare parte din țară, până luni, la ora 23.00.

Avertizări valabile până duminică la ora 21.00

Codul galben de caniculă și disconfort termic ridicat vor afecta sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei Duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade Celsius.

Codul portocaliu de instabilitate atmsferică valabil duminică, până la ora 21.00, va afecta județele Caraș Severin, Hunedoara, zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț, Harghita.

Se vor semnala averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Codul galben valabil în același interval va viza și Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zonele de munte, unde vor exista perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.b

Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

Capitala se va afla sub atenționare de cod galben pentru căldură, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius și indice de temperatură-umezeală ce poate atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit meteorologilor.

Bucureștiul se va afla, duminică, sub incidența unei avertizări cod galben de caniculă, cu maxime de 34–35 de grade Celsius, iar minima va fi între 15 și 18 grade.

Luni, vremea se va menține călduroasă, cu valori termice ușor mai scăzute, de 30–32 de grade.

Cerul va avea perioade cu înnorări accentuate, iar local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat.

Avertizări valabile până luni, la ora 10.00

Până luni dimineață, la ora 10.00, vor fi valabile un cod portoclaiu și unul gaben de instabilitate atmosferică. Cel galben va viza cea mai mare parte a Transilvaniei, local centrul Moldovei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Codul portocaliu va viza județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, zona montană a județului Bistrița-Năsăud, unde, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

 Avertizări valabile luni, până la ora 23.00

Luni, până la ora 23.00, va fi în vigoare un alt cod galben care va afecta Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, Carpații Meridionali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

