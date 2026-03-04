Românii care „uită” să declare acest lucru riscă o amendă de până la 10.000 de lei. Prevederea este în vigoare de la 1 martie

Noul set de reguli fiscale a intrat în vigoare de la 1 martie 2026. Potrivit CANCAN.RO, România bifează o etapă importantă în procesul de digitalizare și monitorizare a sistemului fiscal. Obiectivul acestui pachet de măsuri îl reprezintă creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale.

Agenția Națională de Administrare Fiscală aplică, deja, controale la mai multe firme pentru a se asigura că noile reguli sunt respectate. Amenda pentru cei care „uită” să declare un lucru extrem de important urcă până la 10.000 de lei.

Citește aici despre obligația pe care o au românii.