Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară

04 mart. 2026, 11:14, Actualitate
Horia Brenciu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a luat decizia de a se întoarce în țară pentru a onora evenimentele la care a fost invitat, în ciuda situației în care se află din cauza războiului în care a fost prins. Artistul a transmis că familia sa va rămâne în Kuala Lumpur, până când situația se va mai liniști.

Horia Brenciu se întoarce în România pentru a-și onora evenimentele

După ce ieri a anunțat că întreaga sa familie este blocată într-un hotel din Kuala Lumpur, după vacanța petrecută în Malaezia, Horia Brenciu a ales să ia o decizie majoră. Artistul va încerca să ajungă în România până pe 7 martie, însă familia sa va rămâne în Malaezia. Potrivit mesjaului transmis de cântăreț, hotărârea a fost luată după un ”consiliu” de familie, în urma căruia s-a stabilit că ar fi mai ușor să găsească un singur bilet, decât să caute 8, pentru toți membrii familiei.

”Și totuși, dincolo de găsirea unei soluții de întoarcere, mai am ceva pe suflet. Andrei, managerul meu m-a sunat și m-a întrebat cum procedăm cu concertele de pe 8 martie, de la Codlea și cel de pe 21 martie de la Beraria H. S-au cumpărat multe bilete și oamenii și-au arătat îngrijorarea față de situația în care mă aflu, punându-și întrebarea dacă mai pot onora invitațiile.

Ieri seară am avut consiliu de familie și am hotărât că singura soluție e să plec singur în țară, iar când situația o va permite, se va putea întoarce și restul familiei, fără nicio problemă. E mult mai ușor să găsesc un singur bilet. Dacă încerc să potrivesc 8 oameni pentru 2 sau 3 escale de avion, probabil ne-am întoarce undeva în noiembrie, direct la Sala Palatului. 😫

Așadar, astăzi mă voi concentra să găsesc puzzle-ul potrivit pentru a ajunge în România undeva pe 7 martie, barem cu o zi înainte de spectacol”, a scris, printre altele, Horia Brenciu.

