Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Directorul Transgaz, Ion Sterian, dă asigurari că România nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Șeful Transgaz susține că consumul este acoperit din producția internă și din depozite, iar tranzitul gazelor spre Ucraina și Moldova continuă în ritm normal.

„Nu sunt probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României. În primul rând, consumurile s-au redus sub 40 de milione de metri cubi pe zi, 39 – 40 de milioane de metri cubi pe zi, odată cu încălzirea vremii, și sunt acoperite din producția internă și din înmagazinare, ceea ce demonstrează importanța înmagazinării gazelor și a facilităților de înmagazinare a gazelor, care permit ca România să își asigure consumurile de gaze indiferent de ce se întâmplă, la nivel global și geopolitic”, a declarat Ion Sterian.

România are încă aproximativ un miliard de metri cubi de gaze în depozite

Potrivit șefului Transgaz, depozitele de gaze ale României mai conțin aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a circa 33% din capacitatea totală de stocare.

Aceste rezerve, alături de producția internă, sunt suficiente pentru a acoperi consumul până la finalul sezonului rece, care se încheie oficial pe 31 martie.

„Chiar dacă nu se încălzea, făceam față. Dacă extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi în zilele cu ger, acum, pentru mâine, extrasul din înmagazinare este de 17,5 milioane de metri cubi. Mai avem circa un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, ceea ce echivalează cu circa 33% din capacitatea totală de depozitare a României, ceea ce este foarte bine”, a explicat Ion Sterian.

Directorul Transgaz a precizat că tensiunile din Orientul Mijlociu și eventualele restricții din Strâmtoarea Ormuz nu afectează tranzitul gazelor prin Coridorul Vertical.

„Tranzitul gazelor nu este în niciun caz influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu și restricțiile din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat el.

Prin Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic sunt transportate gaze către Ucraina, Republica Moldova și mai multe state din Europa Centrală și de Est.

Ion Sterian a subliniat că proiectele Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic reprezintă elemente esențiale pentru securitatea energetică a Europei de Est.

Acestea permit diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea dependenței de gazele rusești, contribuind în același timp la securitatea energetică a României, Republicii Moldova și Ucrainei.

Prin Coridorul Vertical sunt transportate în principal gaze naturale lichefiate provenite din Statele Unite, prin terminalele GNL din Grecia.

În prezent, capacitatea coridorului este de aproximativ 5,03 miliarde metri cubi pe an, urmând să crească la 9,41 miliarde metri cubi într-o primă etapă și la aproximativ 27 miliarde metri cubi pe an în etapa finală.

Prețurile gazelor au crescut pe bursele europene

Deși aprovizionarea nu este afectată, conflictul din regiune a influențat prețurile gazelor pe bursele europene.

Potrivit datelor oficiale, între 27 februarie și 2 martie 2026, cotațiile au crescut semnificativ pe mai multe piețe regionale:

ENEX Grecia – creștere 18%

Balkan Gas Bulgaria – creștere 30%

CEEGEX Ungaria – creștere 33,3%

CEGH Austria – creștere 31,2%

BRM România – creștere 37,3%

Pentru data de 3 martie, creșterile sunt și mai mari:

CEGH Austria – creștere 57,5%

BRM România – creștere 51,7%

