Prima pagină » Știri externe » Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Mihai Tănase
04 mart. 2026, 11:13, Știri externe
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Directorul Transgaz, Ion Sterian, dă asigurari că România nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Șeful Transgaz susține că consumul este acoperit din producția internă și din depozite, iar tranzitul gazelor spre Ucraina și Moldova continuă în ritm normal.

România nu se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu și a conflictului din Iran, a declarat, pentru Mediafax, directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

„Nu sunt probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României. În primul rând, consumurile s-au redus sub 40 de milione de metri cubi pe zi, 39 – 40 de milioane de metri cubi pe zi, odată cu încălzirea vremii, și sunt acoperite din producția internă și din înmagazinare, ceea ce demonstrează importanța înmagazinării gazelor și a facilităților de înmagazinare a gazelor, care permit ca România să își asigure consumurile de gaze indiferent de ce se întâmplă, la nivel global și geopolitic”, a declarat Ion Sterian.

România are încă aproximativ un miliard de metri cubi de gaze în depozite

Potrivit șefului Transgaz, depozitele de gaze ale României mai conțin aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a circa 33% din capacitatea totală de stocare.

Aceste rezerve, alături de producția internă, sunt suficiente pentru a acoperi consumul până la finalul sezonului rece, care se încheie oficial pe 31 martie.

„Chiar dacă nu se încălzea, făceam față. Dacă extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi în zilele cu ger, acum, pentru mâine, extrasul din înmagazinare este de 17,5 milioane de metri cubi. Mai avem circa un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, ceea ce echivalează cu circa 33% din capacitatea totală de depozitare a României, ceea ce este foarte bine”, a explicat Ion Sterian.

Directorul Transgaz a precizat că tensiunile din Orientul Mijlociu și eventualele restricții din Strâmtoarea Ormuz nu afectează tranzitul gazelor prin Coridorul Vertical.

„Tranzitul gazelor nu este în niciun caz influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu și restricțiile din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat el.

Prin Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic sunt transportate gaze către Ucraina, Republica Moldova și mai multe state din Europa Centrală și de Est.

Ion Sterian a subliniat că proiectele Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic reprezintă elemente esențiale pentru securitatea energetică a Europei de Est.

Acestea permit diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea dependenței de gazele rusești, contribuind în același timp la securitatea energetică a României, Republicii Moldova și Ucrainei.

Prin Coridorul Vertical sunt transportate în principal gaze naturale lichefiate provenite din Statele Unite, prin terminalele GNL din Grecia.

În prezent, capacitatea coridorului este de aproximativ 5,03 miliarde metri cubi pe an, urmând să crească la 9,41 miliarde metri cubi într-o primă etapă și la aproximativ 27 miliarde metri cubi pe an în etapa finală.

Prețurile gazelor au crescut pe bursele europene

Deși aprovizionarea nu este afectată, conflictul din regiune a influențat prețurile gazelor pe bursele europene.

Potrivit datelor oficiale, între 27 februarie și 2 martie 2026, cotațiile au crescut semnificativ pe mai multe piețe regionale:

  • ENEX Grecia – creștere 18%
  • Balkan Gas Bulgaria – creștere 30%
  • CEEGEX Ungaria – creștere 33,3%
  • CEGH Austria – creștere 31,2%
  • BRM România – creștere 37,3%

Pentru data de 3 martie, creșterile sunt și mai mari:

  • CEGH Austria – creștere 57,5%
  • BRM România – creștere 51,7%

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua a cincea. Bilanț dramatic: Peste 1.000 de civili uciși și peste 5.400 de răniți. Israelul amenință cu uciderea noului Ayatollah

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
RĂZBOI Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
11:45
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
INEDIT Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
11:21
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
FLASH NEWS „NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
11:08
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
CONTROVERSĂ Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
10:25
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
ANUNȚ Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
11:49
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Cele mai noi

Trimite acest link pe