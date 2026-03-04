Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna”

Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție.
Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar momentul a fost postat pe rețelele de socializare. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună în aprilie 2024 și la mai puțin de doi ani distanță au decis să facă pasul cel mare. Jorgos deține o companie care promovează mâncarea sănătoasă – brandul Oakberry. Frangoulis are afaceri de milioane de dolari, iar acum a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Aryna în căsătorie.
„Tu şi eu pentru totdeauna! 3.3.2026”, a scris Aryna pe Instagram, alături cu imagini de la fericitul eveniment.
Georgios Frangulis a susținut-o public pe partenera sa pentru prima dată la US Open 2024, când s-a aflat în tribune la ultimul turneu de Grand Slam al anului.
La 27 de ani, Sabalenka are patru titluri majore (Australian Open 2023 şi 2024, US Open 2024 şi 2025) şi tot atâtea finale pierdute (Australian Open 2025 şi 2026, Roland Garros 2025, US Open 2023).
