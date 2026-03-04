Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna”

Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna”

04 mart. 2026, 10:56, Sport

Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție. 

Aryna Sabalenka se căsătorește cu Jorgos Frangoulis

Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar momentul a fost postat pe rețelele de socializare. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună în aprilie 2024 și la mai puțin de doi ani distanță au decis să facă pasul cel mare. Jorgos deține o companie care promovează mâncarea sănătoasă – brandul Oakberry. Frangoulis are afaceri de milioane de dolari, iar acum a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Aryna în căsătorie.

„Tu şi eu pentru totdeauna! 3.3.2026”, a scris Aryna pe Instagram, alături cu imagini de la fericitul eveniment.

Georgios Frangulis a susținut-o public pe partenera sa pentru prima dată la US Open 2024, când s-a aflat în tribune la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

La 27 de ani, Sabalenka are patru titluri majore (Australian Open 2023 şi 2024, US Open 2024 şi 2025) şi tot atâtea finale pierdute (Australian Open 2025 şi 2026, Roland Garros 2025, US Open 2023).

AUTORUL RECOMANDĂ

Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost sancționate cu depunctarea de WTA. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au sfidat regulile

Aryna Sabalenka, CAMPIOANĂ la Miami Open. „Sunt un om diferit și o jucătoare diferită”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
SPORT Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
09:54
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
SPORT Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
09:22
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
ACCIDENT Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului
19:52
Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului
SPORT Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă
15:14
Marius Croitoru revine în Superliga! Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a încheiat conturile cu echipa moldavă
PROTEST Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele
14:50
Naționala feminină a Iranului a protestat înaintea meciului din Cupa Asiei. Ce gest au făcut jucătoarele
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
JUSTIȚIE Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA
12:27
Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA
FLASH NEWS Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale
12:25
Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale
CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe