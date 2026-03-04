Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna”

Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție.

Aryna Sabalenka se căsătorește cu Jorgos Frangoulis

Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar momentul a fost postat pe rețelele de socializare. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună în aprilie 2024 și la mai puțin de doi ani distanță au decis să facă pasul cel mare. Jorgos deține o companie care promovează mâncarea sănătoasă – brandul Oakberry. Frangoulis are afaceri de milioane de dolari, iar acum a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Aryna în căsătorie.

„Tu şi eu pentru totdeauna! 3.3.2026”, a scris Aryna pe Instagram, alături cu imagini de la fericitul eveniment.