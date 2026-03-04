Prima pagină » Știri externe » Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă

Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă

04 mart. 2026, 11:21, Știri externe
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă

Scoția a devenit prima parte a Regatului Unit care legalizează hidroliza, o alternativă ecologică la incinerare sau înmormântare, reflectând cererea tot mai mare pentru aranjamente funerare mai sustenabile.

Scoția, prima țară care legalizează hidroliza

Hirdoliza utilizează substanțe alcaline și apă pentru a descompune organismul în doar câteva ore și face parte din cererea pentru înmormântări mai sustenabile, relatează The Guardian.

Cunoscută și sub denumirea de incinerare cu apă sau acvamație, procesul este deja disponibil în multe părți ale lumii, iar reglementările aprobate luni de parlamentul scoțian marchează cea mai semnificativă modificare a legislației funerare de la introducerea incinerării în 1902.

Cum funcționează hidroliza

Corpul este scufundat în apă și o soluție alcalină 5%, cum ar fi hidroxidul de potasiu, timp de trei până la patru ore într-un cilindru metalic presurizat și încălzit la aproximativ 150 °C (300 °F).

Aceasta dizolvă țesutul corporal, lăsând doar oasele, care sunt apoi uscate și pulverizate în praf alb. Acesta este plasat într-o urnă, iar rudele pot alege să îl păstreze, să îl împrăștie sau să îl îngroape, așa cum ar face cu cenușa tradițională de la o incinerare cu foc.

Ministrul sănătății publice al guvernului scoțian, Jenni Minto, a declarat: „Alegerile pe care oamenii le fac cu privire la rămășițele lor înainte de moarte sunt profund personale, modelate de valorile individuale, credințele și dorințele familiilor lor.”

„Hidroliza oferă o alternativă nouă, ecologică, la înmormântare sau incinerare, ca răspuns la sprijinul public semnificativ pentru o gamă mai largă de opțiuni și va fi prima opțiune nouă disponibilă în ultimii peste 120 de ani.”

Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de această metodă

Andrew Purves, directorul operațiunilor de la William Purves Funeral Directors, o firmă funerară scoțiană independentă care a făcut parte din grupul de lucru care a consiliat guvernul scoțian, a declarat că familiile cu care a lucrat sunt din ce în ce mai interesate de sustenabilitatea înmormântărilor.

„Cu toții suntem conștienți de impactul pe care îl avem asupra mediului în viață și petrecem mult timp alegând ce reciclăm și așa mai departe, așa că este normal ca oamenii să poată lua în considerare și acest lucru pentru înmormântarea lor.”, a spus acesta pentru sursa citată.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
RĂZBOI Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
11:45
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
ENERGIE Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
11:13
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
FLASH NEWS „NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
11:08
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
CONTROVERSĂ Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
10:25
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
ANUNȚ Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
11:49
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Cele mai noi

Trimite acest link pe