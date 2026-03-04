Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacul asupra Iranului, pe platforma de pariuri Polymarket zeci de conturi anonime au pariat sume consistente pe un atac iminent, iar după confirmarea operațiunii au încasat câștiguri uriașe.

Suspiciuni cu privire la scurgerile de informații

Datele analizate de The New York Times arată că, vineri, cu o zi înainte de lovitură, peste 150 de conturi au plasat sute de pariuri de minimum 1.000 de dolari fiecare, anticipând corect că SUA vor ataca Iranul până sâmbătă. În total, mizele de ultim moment au ajuns la aproximativ 855.000 de dolari.

În mod normal, astfel de pariuri sportive masive, pe termen atât de scurt, erau foarte rare, iar analiza publicației americane arată că era neobișnuit ca cineva să riște sume mari pe ipoteza unui atac „până mâine”. Tocmai de aceea, concentrarea bruscă pe pariuri a stârnit suspiciuni.

Eric Zitzewitz, profesorul de economie de la Dartmouth, care studiază piețele eficiente de predicție, a declarat pentru sursa menționată că volumul și momentul acestor pariuri „te fac să crezi că a fost cineva care știa ceva de momentul atacului”.

Profit pe sute de dolarii

Cel puțin 16 conturi care au pariat până vineri pe varianta „da” au obținut profituri peste 100.000 de dolari fiecare. Alte 109 conturi au câștigat peste 10.000 de dolari. Un singur profil anonim, care a investit peste 60.000 de dolari în zilele premergătoare atacului, a ajuns la un câștig de aproape 500.000 de dolari.

Pe platformă, utilizatorii pariază unii împotriva altora. Vineri au existat și mize consistente pe scenariul că atacul nu va avea loc. Potrivit cotațiilor contractelor, probabilitatea estimată de piață pentru un atac până sâmbătă varia între 7% și 26%. Cu alte cuvinte, majoritatea considera scenariul puțin probabil. Tocmai de aceea, cei care au mers pe „da” și au avut dreptate și-au multiplicat investiția.

Polymarket și problema informațiilor din interior

Polymarket este una dintre cele mai mari piețe de predicții din lume. Utilizatorii pot paria anonim pe alegeri, sport sau evenimente geopolitice, folosind criptomonede. De la finalul anului trecut, pe predicții legate de un posibil atac american asupra Iranului s-au tranzacționat peste 529 de milioane de dolari.

Platforma funcționează pe blockchain, iar tranzacțiile sunt publice, însă identitatea reală a conturilor rămâne ascunsă. Nicolas Vaiman, CEO al Bubblemaps, a declarat că este „aproape imposibil” să fie identificați cei din spatele portofelelor.

Bubblemaps a semnalat în weekend șase conturi relativ noi, concentrate aproape exclusiv pe această piață.

Suspiciunile privind utilizarea informațiilor privilegiate nu sunt noi. În februarie, autoritățile israeliene au arestat mai multe persoane acuzate că au folosit informații din interiorul armatei pentru a paria pe operațiuni militare.

Senatorul Chris Murphy a caracterizat astfel de piețe ca find: „nebunești” și lipsite de etică

Senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut, care a criticat astfel de piețe ca fiind „nebunești” și lipsite de etică, a spus că pariurile neobișnuite pe atacul asupra Iranului sugerează că chiar și factorii de decizie ar fi putut avea un interes în rezultat, deși a recunoscut că nu există dovezi publice de comportament necorespunzător din partea vreunui oficial.

„Cred că este probabil ca persoanele care au luat decizia privind războiul cu Iranul să fi avut un interes financiar în acest sens, deoarece au plasat pariuri pe una dintre aceste piețe. Este mai grav decât tranzacțiile cu informații privilegiate”, a declarat Murphy într-un interviu.

Davis Ingle, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a respins această sugestie. „Singurul interes special care ghidează procesul decizional al administrației Trump este interesul superior al poporului american”, a declarat el într-un comunicat.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” în noiembrie anul trecut, Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, întrebat despre utilizarea informațiilor pentru a obține un avantaj pe piață, a remarcat că „este oarecum inevitabil ca acest lucru să se întâmple și că există multe beneficii din asta”, subliniind în același timp importanța respectării eticii comerciale.

Zona gri a reglementării

Comisia pentru tranzacționarea futures-urilor pe mărfuri interzice listarea pe piețele reglementate din SUA a controalelor legate direct de război. Polymarket a restricționat oficial accesul utilizatorilor americani pe anumite piețe, însă piața privind Iranul a fost disponibilă pe platforma principală.

Există explicații și mai spectaculoase. Se știa public că administrația Trump analiza opțiuni militare, iar discuțiile diplomatice avuseseră loc cu o zi înainte. o parte dintre pariori ar fi putut acționa pe baza informațiilor publice sau a speculațiilor din spațiul online.