Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa

04 mart. 2026, 11:51, Știri externe
Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că organismul este aproape de a lua o decizie privind numirea unui nou lider, relatează Sky News. Adunarea este formată din 88 de membri care ajută la alegerea persoanei care va prelua funcția după moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită sâmbătă într-un atac al Statelor Unite și Israelului.

Potrivit Sky News, unul dintre principalii candidați pentru această funcție este fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, un cleric în vârstă de 56 de ani care nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală.

El a supraviețuit atacurilor militare asupra Iranului din ultimele zile, au declarat două surse pentru agenția de știri Reuters.

În conformitate cu sistemul iranian vilayat-e faqih – tutela juristului islamic – liderul suprem trebuie să fie un lider senior cu autoritate politică și religioasă.

Un consiliu de conducere format din trei persoane a fost înființat pentru a guverna țara în mod temporar, imediat după moartea liderului suprem.

Acesta include:

  • Masoud Pezeshkian – președintele reformist al Iranului
  • Gholamhossein Mohseni Ejei – șeful liniei dure a sistemului judiciar
  • Alireza Arafi – jurist și șef al Basij, o forță paramilitară voluntară

Ali Khamenei nu a numit niciodată public un succesor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al liderului suprem iranian Ali Khamenei va fi eliminat, prin orice mijloace de către armata israeliană. Oficialul israelian a precizat că armata este pregătită să acționeze pentru a elimina conducerea regimului de la Teheran.

