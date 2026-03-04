Prima pagină » Știri externe » Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”

Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”

Mihai Tănase
04 mart. 2026, 11:45, Știri externe
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz - Foto: Profimedia images

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat că orice nou lider suprem al Iranului va deveni imediat o țintă pentru Israel. Declarația vine în timp ce Iranul începe ceremoniile funerare pentru Ali Khamenei, ucis în atacuri israeliano-americane.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al liderului suprem iranian Ali Khamenei va fi eliminat, prin orice mijloace de către armata israeliană. Oficialul israelian a precizat că armata este pregătită să acționeze pentru a elimina conducerea regimului de la Teheran.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare. Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune”, a afirmat Israel Katz, scrie Times of Israel.com.

Declarațiile șefului Apărării israeliene vin pe fondul escaladării conflictului dintre coaliția SUA – Israel și Iran, după atacurile aeriene devastatoare lansate în ultimele zile asupra unor obiective strategice ale Teheranului.

Astăzi încep funeraliile de trei zile pentru fostul ayatollah, Ali Khamenei

Autoritățile iraniene au anunțat că funeraliile naționale pentru Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, aflat la putere timp de 36 de ani, vor începe miercuri seară și vor dura trei zile.

Potrivit agenției de presă oficiale Irna, ceremonia va începe la ora 22:00, ora locală, la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran.

„Începând cu ora 22:00 miercuri (18:30 GMT), credincioşii vor putea aduce un ultim omagiu trupului martirului ghid al naţiunii mergând la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran”, a transmis Irna, citând un comunicat al Consiliului islamic de coordonare a dezvoltării.

Ali Khamenei, ucis sâmbătă la vârsta de 86 de ani în urma unor atacuri israeliano-americane, urmează să fie înmormântat în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului.

Mashhad este orașul natal al fostului lider suprem și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite.

Recomandarea autorului:

Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
INEDIT Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
11:21
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
ENERGIE Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
11:13
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
FLASH NEWS „NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
11:08
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“
CONTROVERSĂ Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
10:25
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
FLASH NEWS Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale
12:25
Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale
VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București

Cele mai noi

Trimite acest link pe