Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat că orice nou lider suprem al Iranului va deveni imediat o țintă pentru Israel. Declarația vine în timp ce Iranul începe ceremoniile funerare pentru Ali Khamenei, ucis în atacuri israeliano-americane.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al liderului suprem iranian Ali Khamenei va fi eliminat, prin orice mijloace de către armata israeliană. Oficialul israelian a precizat că armata este pregătită să acționeze pentru a elimina conducerea regimului de la Teheran.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare. Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune”, a afirmat Israel Katz, scrie Times of Israel.com.

Declarațiile șefului Apărării israeliene vin pe fondul escaladării conflictului dintre coaliția SUA – Israel și Iran, după atacurile aeriene devastatoare lansate în ultimele zile asupra unor obiective strategice ale Teheranului.

Astăzi încep funeraliile de trei zile pentru fostul ayatollah, Ali Khamenei

Autoritățile iraniene au anunțat că funeraliile naționale pentru Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, aflat la putere timp de 36 de ani, vor începe miercuri seară și vor dura trei zile.

Potrivit agenției de presă oficiale Irna, ceremonia va începe la ora 22:00, ora locală, la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran.

„Începând cu ora 22:00 miercuri (18:30 GMT), credincioşii vor putea aduce un ultim omagiu trupului martirului ghid al naţiunii mergând la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran”, a transmis Irna, citând un comunicat al Consiliului islamic de coordonare a dezvoltării.

Ali Khamenei, ucis sâmbătă la vârsta de 86 de ani în urma unor atacuri israeliano-americane, urmează să fie înmormântat în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului.

Mashhad este orașul natal al fostului lider suprem și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite.

