Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord

Cele mai recente cercetări bazate pe studii pe modele animale au arătat că medicamentele GLP-1. Un studiu a descoperit că medicamentele pentru slăbit ar putea să ajute persoanele care au trecut printr-un atac de cord să evite complicațiile potențiale fatale ulterioare, relatează The Guardian.

Medicamente precum Ozempic și Wegovy reduc riscul de afectare a țesuturilor care afectează până la jumătate din cele 100.000 de persoane din Marea Britanie care suferă anual un atac de cord, potrivit studiului.

Cercetătorii, experți în sănătatea inimii, au concluzionat că medicamentele pentru slăbit cu GLP-1 „ar putea oferi o nouă abordare terapeutică promițătoare pentru îmbunătățirea recuperării după un atac de cord”.

Medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale de după un atac de cord

Medicamentele sunt deja cunoscute pentru faptul că reduc riscul de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Dar aceasta este prima dată când au fost reutilizate pentru a trata această complicație comună a unui atac de cord.

Dr. Svetlana Mastitskaya, autoarea principală a studiului, a declarat că rezultatele sunt atât de încurajatoare încât ar putea ajuta paramedicii să administreze medicamentele pacienților cu infarct miocardic pe care îi tratează.

„La aproape jumătate dintre pacienții cu infarct miocardic, vasele de sânge minuscule din inimă rămân îngustate, chiar și după ce artera principală este curățată în timpul tratamentului de urgență. Aceasta are ca rezultat o complicație cunoscută sub numele de «no-reflow», în care sângele nu poate ajunge la anumite părți ale țesutului cardiac”, a declarat Mastitskaya, lector universitar senior la facultatea de medicină a Universității din Bristol, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, studiile se bazează pe modele animale, așadar, ar trebui efectuate studii suplimentare care să implice oameni și care să demonstreze aceleași beneficii înainte ca GLP-1 să poată fi utilizat la oameni.

Profesorul David Attwell de la UCL, co-conducător al studiului, a declarat că GLP-1 oferă „o soluție potențial salvatoare” pentru cei care nu prezintă repercusiuni.

Recomandările autorului: