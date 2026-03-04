Prima pagină » Actualitate » Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord

Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord

04 mart. 2026, 11:01, Actualitate
Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord

Cele mai recente cercetări bazate pe studii pe modele animale au arătat că medicamentele GLP-1. Un studiu a descoperit că medicamentele pentru slăbit ar putea să ajute persoanele care au trecut printr-un atac de cord să evite complicațiile potențiale fatale ulterioare, relatează The Guardian.

Medicamente precum Ozempic și Wegovy reduc riscul de afectare a țesuturilor care afectează până la jumătate din cele 100.000 de persoane din Marea Britanie care suferă anual un atac de cord, potrivit studiului.

Cercetătorii, experți în sănătatea inimii, au concluzionat că medicamentele pentru slăbit cu GLP-1 „ar putea oferi o nouă abordare terapeutică promițătoare pentru îmbunătățirea recuperării după un atac de cord”.

Medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale de după un atac de cord

Medicamentele sunt deja cunoscute pentru faptul că reduc riscul de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Dar aceasta este prima dată când au fost reutilizate pentru a trata această complicație comună a unui atac de cord.

Dr. Svetlana Mastitskaya, autoarea principală a studiului, a declarat că rezultatele sunt atât de încurajatoare încât ar putea ajuta paramedicii să administreze medicamentele pacienților cu infarct miocardic pe care îi tratează.

„La aproape jumătate dintre pacienții cu infarct miocardic, vasele de sânge minuscule din inimă rămân îngustate, chiar și după ce artera principală este curățată în timpul tratamentului de urgență. Aceasta are ca rezultat o complicație cunoscută sub numele de «no-reflow», în care sângele nu poate ajunge la anumite părți ale țesutului cardiac”, a declarat Mastitskaya, lector universitar senior la facultatea de medicină a Universității din Bristol, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, studiile se bazează pe modele animale, așadar, ar trebui efectuate studii suplimentare care să implice oameni și care să demonstreze aceleași beneficii înainte ca GLP-1 să poată fi utilizat la oameni.

Profesorul David Attwell de la UCL, co-conducător al studiului, a declarat că GLP-1 oferă „o soluție potențial salvatoare” pentru cei care nu prezintă repercusiuni.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
12:17
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
ANUNȚ Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
11:49
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
11:14
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
RĂZBOI Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
11:45
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
INEDIT Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
11:21
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
ENERGIE Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
11:13
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Cele mai noi

Trimite acest link pe