După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România

04 mart. 2026, 12:00, Actualitate
Meteorologii ANM au anunțat zile cu temperaturi ridicate, de 15-16 grade în România, până pe 8 martie, însă, după această data, mai precis, după 10 martie, temperaturile scad din nou. Tempearturile pe timpul nopții vor redeveni negative, în timp ce temperaturile diurne scad și ele treptat. Iată cum se prezintă vremea până pe 15 martie 2026, în România, în fiecare regiune în parte.

Astfel, în Banat, în prima jumătate a lunii martie valorile termice se vor situa peste mediile multianuale. În perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru această regiune temperaturi maxime în medie de 16 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie valori în jurul a 14 grade, cu mențiunea că pentru această ultimă perioadă, predictibilitatea modelului numeric de prognoză este tot mai redusă, fiind posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute. Media temperaturilor minime va fi de 0…2 grade, însă după 10 martie sunt posibile temperaturi mai scăzute (sub -4 grade).

În Crișana, în prima săptămână din martie, media temperaturilor maxime se va menține la valori de 14…15 grade, cu mențiunea că după 10 martie, sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute. Meteorologii anunță că, sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 5 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii. De asemenea, media temperaturilor minime va fi în jurul a 0 grade, de asemenea cu o probabilitate în creștere pentru valori mai scăzute în a doua săptămână de prognoză.

În Transilvania, în perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru această regiune temperaturi maxime în jurul a 14 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie, o tendință de scădere spre valori de 10 grade spre mijlocul lunii martie. Media temperaturilor minime, negativă în toată perioada va fi cuprinsă între -4 și -2 grade. După data de 10 martie, temperaturile scad semnificativ.

În Maramureș, în primele două săptămâni din luna martie, prezenta estimare indică pentru această regiune temperaturi maxime de până la 13…15 grade, cu o tendință de scădere spre mijlocul lunii. Media temperaturilor minime, negativă în toată perioada, va fi cuprinsă între -4 și -2 grade. Temperaturi mai scăzute, atât ziua, cât și noaptea, după data de 10 martie 2026.

În Moldova, vremea se menține caldă, însă după data de 10 martie se va răci considerabil. La fel se întâmplă și în regiuni ca Dobrogea, Muntenia și Oltenia.

La munte, în perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru zona de munte, temperaturi maxime în medie de 4…5 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie valori în jurul a 2 grade, potrivit ANM. Media temperaturilor minime va fi de -5…-3 grade. Media ansamblului de prognoză este stabilă în toată perioada, însă incertitudinea devine tot mai ridicată după 10 martie, atunci când sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute atât pe timpul zilelor, cât și nopților. De asemenea, sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii.

