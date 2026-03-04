Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez s-a adresat națiunii, miercuri dimineața, la o zi după ce omologul său american, Donald Trump, a amenințat că va „întrerupe comerțul cu Spania” din cauza poziției sale față de Iran.

Pedro Sánchez și-a menținut poziția clară împotriva războiului lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Potrivit oficialului, poziția Spaniei este aceeași ca cazul Ucrainei sau Fâșiei Gaza. „Nu războiului“. Sanchez spune că lumea a mai trecut prin asta, acum 23 de ani, când o altă administrație a SUA ne-a dus la război, cel din Irak. Acesta a generat o creștere drastică a terorismului, spune premierul spaniol, o gravă criză migrațională și economică. „Acesta a fost cadoul trio-ului din Azore, o lume mai nesigură și o viață mai rea”, a spus Sánchez, relatează El PAis.

Premierul spaniol spune că se opune „repetării greșelilor din trecut”.

„Nu la încălcarea dreptului internațional. Nu la ideea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte armate. Și, în final, nu la repetarea greșelilor din trecut. În concluzie, poziția Guvernului Spaniei se rezumă la patru cuvinte: Nu războiului”, a afirmat acesta. „Cred că această poziție nu este deloc naivă, ci coerentă și, prin urmare, nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și care este, de asemenea, contrar valorilor noastre”, a adăugat premierul.

Spania cere încetarea ostilităților „înainte să fie prea târziu”

Președintele guvernului Spaniol a „cerut” Statelor Unite, Israelului și Iranului încetarea ostilităților începute sâmbătă cu bombardamentele americane și israeliene „înainte să fie prea târziu”.

„Această criză ne afectează și solicităm Statelor Unite, Iranului și Israelului să ia toate măsurile necesare pentru a opri conflictul înainte de a fi prea târziu. Nu se poate răspunde la o ilegalitate cu o altă ilegalitate, astfel încep cele mai mari dezastre ale umanității”, a declarat acesta.

Sánchez asigură că cacest nou conflict nu va aduce „o ordine internațională mai justă, salarii mai mari sau servicii publice mai bune”.

Șeful Guvernului spaniol a reamintit că războiul din Irak, din 2003, „a dus la o lume mai nesigură și la o viață mai proastă” și că, deși este prea devreme pentru a cunoaște consecințele actualului război din Iran și din Orientul Mijlociu, cu siguranță acesta nu va aduce nici o ordine internațională mai justă, nici salarii mai mari, nici servicii publice mai bune, nici un mediu mai sănătos.

„Lumea, Europa și Spania au mai trecut prin asta”, a spus el, amintind de războiul din Irak. „Acum 23 de ani, SUA ne-a târât într-un război pentru a elimina armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, pentru a aduce democrația și a garanta securitatea globală. În realitate, a produs efectul contrar”, a amintit el, deoarece a adus insecuritate și o creștere a terorismului jihadist și a prețurilor la energie. „Acesta a fost cadoul trio-ului Azones, o lume mai nesigură și o viață mai rea”. „Este prea devreme pentru a ști dacă războiul din Iran va avea consecințe similare”, a speculat el, dar este sigur că „nu va rezulta o ordine internațională mai justă, nici salarii mai mari, nici servicii publice mai bune, nici un mediu mai sănătos”. Constatând că se vede doar instabilitate, el a afirmat că „Spania este împotriva acestui dezastru”. „Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul și a umple buzunarele celor bogați, cei care câștigă când nu se construiesc spitale, ci rachete”.

Sánchez condamnă regimul iranian și „fundamentalismul” ayatollahilor

„Condamnăm regimul iranian care reprimă și ucide în mod abject cetățenii săi, în special femeile, dar, în același timp, respingem acest conflict și solicităm o soluție diplomatică și politică”, a declarat Sánchez. „Unii ne vor acuza că suntem naivi pentru că facem acest lucru, dar naivitatea este să crezi că soluția este violența”, a adăugat el. „Suntem conștienți de dificultăți, dar știm și că viitorul nu este scris, că spirala violenței pe care mulți o consideră deja inevitabilă poate fi absolut evitată și că umanitatea poate încă să lase în urmă acest fundamentalism al ayatollahilor și, de asemenea, mizeria războiului”, a afirmat el.

