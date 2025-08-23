Prima pagină » Actualitate » Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe

Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe

23 aug. 2025, 11:56, Actualitate
Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii din străinătate care au nevoie de servcii consulare. Reprezentanții ministerului susțin că este nevoie de aceste taxe ca să poată presta servicii mai ușor și mai rapid pentru românii din afara granițelor.

Astfel, MAE vrea să modifice legea 198/2008 pentru serviciile consulare, prin reintroducerea unor noi taxe care au fost eliminate în 2017.

Directoarea generală pentru departamentul consular din MAE, Oana Darie, a spus, într-un briefing de presă organizat vineri, ce taxe propune Ministerul să fie reintroduse:

  • Reintroducerea taxelor pentru documente de călătorie (55 euro), cu excepția cazului în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate;
  • Pentru vize: pentru cele de lungă ședere: majorare la 200 euro de la 120 de euro;
  • Servicii notariale: redusă taxa de la 30 la 20 de euro pentru traduceri și creșterea taxei pentru legalizarea traducerii realizate de la 20 la 30 de euro;

Taxele pentru serviciile pentru stare civilă au fost eliminate.

Dacă acest proiect, care poate suferi modificări, în urma dezbaterii publice, va fi aprobat de Guvern, taxele vor fi introduse de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, taxele percepute vor constitui venit direct la bugetul MAE. Excepție fac taxele pe vize, care vor merge 50% la bugetul de stat, 50% la venitul MAE.

În anul 2024, MAE a oferit prin consulate peste 923.000 de servicii.

Încasările pe noile taxe ar fi fost de 39 de milioane, din care 18 milioane din vizele de lungă ședere, iar 9 milioane fi revenit către bugetul MAE”, a precizat Oana Darie.

Sumele încasate în acest fel vor permite MAE să implementeze mai ușor serviciile consulare, potrivit reprezentanților Ministerului.

În ultimii 8 ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate în mod gratuit”, a precizat secretara generală a MAE, Lucreția Tănase.

Autorul recomandă:

Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă

TAXĂ pentru mașinile poluante, impozit pe valoarea locuinței și înăsprirea regulilor de executare silită, în noile reforme pregătite la Guvern

Citește și

ACTUALITATE Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni
12:33
Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni
ACTUALITATE O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
11:58
O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
ACTUALITATE Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
11:32
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
ACTUALITATE Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
11:10
Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
ACTUALITATE Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
11:04
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
POLITICĂ Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
10:35
Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Ministrul Apărării dezminte zvonurile alarmiste: Nu începe niciun război
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Cu ce se ocupa, de fapt, criminalul profesoarei de germană, din Craiova? Părea familia liniștită, fără pic de lipsuri, însă realitatea era cu totul și cu totul diferită!
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu ochii noștri după doar o singură oră de privit în telefon?