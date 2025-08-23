Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii din străinătate care au nevoie de servcii consulare. Reprezentanții ministerului susțin că este nevoie de aceste taxe ca să poată presta servicii mai ușor și mai rapid pentru românii din afara granițelor.

Astfel, MAE vrea să modifice legea 198/2008 pentru serviciile consulare, prin reintroducerea unor noi taxe care au fost eliminate în 2017.

Directoarea generală pentru departamentul consular din MAE, Oana Darie, a spus, într-un briefing de presă organizat vineri, ce taxe propune Ministerul să fie reintroduse:

Reintroducerea taxelor pentru documente de c ălătorie (55 euro), cu excepția cazului în care pa șaportul sau cartea de identitate au fost furate ;

Pentru vize : pentru cele de lungă ședere : majorare la 200 euro de la 120 de euro;

Servicii notariale : redusă taxa de la 30 la 20 de euro pentru traduceri și creșterea taxei pentru legalizarea traducerii realizate de la 20 la 30 de euro;

Taxele pentru serviciile pentru stare civilă au fost eliminate.

Dacă acest proiect, care poate suferi modificări, în urma dezbaterii publice, va fi aprobat de Guvern, taxele vor fi introduse de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, taxele percepute vor constitui venit direct la bugetul MAE. Excepție fac taxele pe vize, care vor merge 50% la bugetul de stat, 50% la venitul MAE.

În anul 2024, MAE a oferit prin consulate peste 923.000 de servicii.

„Încasările pe noile taxe ar fi fost de 39 de milioane, din care 18 milioane din vizele de lungă ședere, iar 9 milioane fi revenit către bugetul MAE”, a precizat Oana Darie.

Sumele încasate în acest fel vor permite MAE să implementeze mai ușor serviciile consulare, potrivit reprezentanților Ministerului.

„În ultimii 8 ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate în mod gratuit”, a precizat secretara generală a MAE, Lucreția Tănase.

