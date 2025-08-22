Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă

Guvernul României a aprobat un memorandum privind implementarea a două jaloane-cheie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): reforma impozitării proprietăților (Jalonul 237) și introducerea unui sistem fiscal în transporturi bazat pe principiul „poluatorul plătește” (Jalonul 59). Documentul este semnat de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, avizat de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban și are aprobarea premierului Ilie Bolojan.

Guvernul vizează trecerea la un sistem de impozitare a locuințelor și terenurilor pe baza valorii de piață, stabilită printr-un model automat de evaluare. Sistemul informatic este dezvoltat de Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Banca Mondială.

Totuși, Executivul recunoaște dificultăți majore: date incomplete de la autoritățile locale, cadru legislativ nefinalizat și lipsa unei structuri specializate în Ministerul Finanțelor. Astfel, termenul din PNRR (finalul anului 2025) este considerat greu de atins.

Ca soluție tranzitorie, în 2026 se vor folosi valorile impozabile din grilele ANEVAR, ajustate cu coeficienți în funcție de tipul imobilului și de localizare. Implementarea integrală a sistemului pe baza valorii de piață ar urma să înceapă abia în 2027.

Al doilea jalon are în vedere introducerea unor impozite diferențiate pentru autovehicule, în funcție de norma de poluare, combustibil și capacitate cilindrică. Propunerile includ majorări de până la 170% pentru vehiculele poluante și menținerea unor taxe reduse pentru mașinile electrice, hibride sau cu standard Euro ridicat.

De asemenea, va fi implementat un sistem de taxare pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă, destinat reducerii traficului rutier și stimulării transportului feroviar. Pachetul legislativ ar trebui adoptat până în trimestrul al doilea din 2026, iar colectarea taxelor va fi sprijinită de sisteme informatice adaptate.

Ambele reforme vor genera venituri suplimentare pentru administrațiile publice locale. În paralel, Guvernul pregătește o nouă formulă de echilibrare bugetară, care să reducă transferurile de la bugetul de stat către primării proporțional cu creșterea veniturilor proprii.

Primăriile vor fi obligate să raporteze corect datele către platforma Patrimven, în caz contrar riscând sancțiuni. Executivul afirmă că noile măsuri nu afectează autonomia locală, ci stimulează responsabilitatea fiscală și disciplina financiară.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI: