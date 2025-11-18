Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia

O nouă descoperire arheologică de mare însemnătate a fost făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto, relatează ProTV. Așezarea adusă la lumină de arheologi este Colonia Aurelia Apulensis. A fost întemeiată între secolele al II-lea și al III-lea, de Marcus Aurelius, și se află la doi kilometri de castrul roman Apulum, al Legiunii a XIII-a Gemina.
Arheologii au găsit drumuri intacte, piațete, dar și urmele unor vile impunătoare. În zilele noastre, acolo este cartierul Partoș, din Alba Iulia.