Prima pagină » Actualitate » Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia

Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia

Rene Pârșan
18 nov. 2025, 11:17, Actualitate
Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia

O nouă descoperire arheologică de mare însemnătate a fost făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto, relatează ProTV. Așezarea adusă la lumină de arheologi este Colonia Aurelia Apulensis. A fost întemeiată între secolele al II-lea și al III-lea, de Marcus Aurelius, și se află la doi kilometri de castrul roman Apulum, al Legiunii a XIII-a Gemina.

Arheologii au găsit drumuri intacte, piațete, dar și urmele unor vile impunătoare. În zilele noastre, acolo este cartierul Partoș, din Alba Iulia.

Unul dintre cele mai importante vestigii este un pavaj care este intact pe o porțiune de aproximativ 29 de metri pătrați. Orașul, spun arheologii, ar fi fost locuit timp de aproape 160 de ani, de persoane importante.

Radu Ota, arheolog:„Ne aflăm în curtea interioară a unei vile de tip domus. Este o vilă a unei familii foarte bogate, fără îndoială. Cel mai probabil dintre notabilii care conduceau acest oraș. Cel mai bogat oraș din Dacia.”

Liviu Zgîrciu, istoric:„Poate una dintre cele mai importante descoperiri din ultimele decenii. Putem să asemuim cu ce există la Pompei, dacă ne gândim la suprafața de drum pavată sau locuințele, curțile ce au ieșit la iveală.”

Un muzeu în aer liber

Orașul a fost descoperit în timp ce autoritățile săpau pentru a face o bază pentru autobuze.

Lucian Morgovan, city manager Alba Iulia: „În acest moment discutăm cu specialiștii din arheologie, cât și cu arhitecții, ca să facem aici poate chiar un muzeu în aer liber”, declară edilul penntru ProTv.

Zona va rămâne în șantier până când arheologii vor reuși să scoată la lumină toate vestigiile.

Recomandarea autorului: Descoperire arheologică: Au fost scoase la lumină VESTIGII vechi de 7.000 ani. Schimbă tot ce înțelegeam despre trecutul României

DESCOPERIREA arheologică, ce scoate la iveală detalii neștiute despre cultura DACILOR. Ce semnificație are templul antic de la Costești-Cetățuie

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 773. Hamas critică rezoluția ONU: „Nu răspunde exigențelor și drepturilor poporului palestinian”
11:51
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 773. Hamas critică rezoluția ONU: „Nu răspunde exigențelor și drepturilor poporului palestinian”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
11:25
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
NEWS ALERT BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro
11:03
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro
ULTIMA ORĂ Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:00
Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul
EXTERNE MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump
10:58
MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume
SPORT România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cine va cânta imnul pentru tricolori
11:55
România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cine va cânta imnul pentru tricolori
BREAKING NEWS Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
11:37
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
11:11
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
UTILE Salată orientală de Post. O rețetă pe care este imposibil să o ratați
10:54
Salată orientală de Post. O rețetă pe care este imposibil să o ratați
FLASH NEWS Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
10:48
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”