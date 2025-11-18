Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia

Unul dintre cele mai importante vestigii este un pavaj care este intact pe o porțiune de aproximativ 29 de metri pătrați. Orașul, spun arheologii, ar fi fost locuit timp de aproape 160 de ani, de persoane importante.

Radu Ota, arheolog:„Ne aflăm în curtea interioară a unei vile de tip domus. Este o vilă a unei familii foarte bogate, fără îndoială. Cel mai probabil dintre notabilii care conduceau acest oraș. Cel mai bogat oraș din Dacia.”

Liviu Zgîrciu, istoric:„Poate una dintre cele mai importante descoperiri din ultimele decenii. Putem să asemuim cu ce există la Pompei, dacă ne gândim la suprafața de drum pavată sau locuințele, curțile ce au ieșit la iveală.”

Un muzeu în aer liber

Orașul a fost descoperit în timp ce autoritățile săpau pentru a face o bază pentru autobuze.

Lucian Morgovan, city manager Alba Iulia: „În acest moment discutăm cu specialiștii din arheologie, cât și cu arhitecții, ca să facem aici poate chiar un muzeu în aer liber”, declară edilul penntru ProTv.

Zona va rămâne în șantier până când arheologii vor reuși să scoată la lumină toate vestigiile.

