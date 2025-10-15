Prima pagină » Actualitate » Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței

Elena Ailuţoaei
15 oct. 2025, 17:09, Actualitate
Șacalii atacă ferme și gospodării în Dolj și Olt. Efectivele de șacali cresc de la un an la altul, iar haitele sunt tot mai prezente în special în localitatile rurale din România, dar și în proximitatea orașelor. În Dolj prădătoarele sunt prezente în special in zona de sud, spre Dunăre, unde au ajuns să atace ferme și să sfârtece animale, oi, capre și viței. De altfel, fiarele s-au răspândit rapid și în zonele cu păduri, unde, în lipsa lupilor, au devenit prădătorii supremi. Pericolul este maxim, pentru că pot decima și efectivele de căprioare.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu se apropie de șacali și, dacă îi văd, să sune la 112. Potrivit specialiștilor, șacalii, cunoscuți și sub numele de câini sălbatici, umblă și atacă în haită, intră în gospodăriile oamenilor, unde ucid păsări și animale și, de asemenea, sunt purtători de rabie.

Urlă șacalii în Oltenia

În județul Olt de exemplu in comuna Iancu Jianu oamenii spun că aud in fiecare noapte animalele salbatice care vin in preajma gospodăriilor.

” Noaptea se aud cum vin dinspre pădure. Spun oamenii din zonă că aud cum urlă”, spune Ionuț Căluianu- Primar Jancu Jianu.

Drama lui Nețoiu

Sunt imagini sunt surprinse în preajma unei ferme de vite din Cetate, judetul Dolj. Șacalii s-au invatat sa atace in zonă unde se hrănesc cu viței de la 80 pana la 150 de kilograme dar și cu oi.

„Am o fermă de 6 luni și mi-au mâncat 15 viței. Și ciobanii din zonă sunt terorizati de animalele sălbatice”, spune Gigi Nețoiu, om de afaceri.

De teama șacalilor oamenii și-au cumparat câini de pază care să le apere animalele și de multe ori noaptea merg pe câmp să alunge animalele salbatice.

Șacalii s-au răpândit și în localitatile cu păduri. De exemplu, comuna Iancu Jianu din judetul Olt este una cu efective mari de șacali, după cum spun oamenii din localitate.

Datele Gărzii Forestiere arată ca la nivel national în ultimii doi ani efectivele de șacali s-au dublat. În prezent, sunt peste 40.000 de șacali pe teritoriul României.

