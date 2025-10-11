Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 

Bărbatul a fost reținut imediat de polițiștii în civil prezenți în Bazilică, dar sacrilegiu era deja consumat.

Potrivit Il Tempo, Papa Leon al XIV-lea a fost informat și el despre ceea ce s-a întâmplat ieri și ar fi fost șocat de veste. Nu se poate exclude ca, după acest eveniment deplorabil, pontiful să dorească să investigheze eficiența serviciului de securitate internă al Bazilicii Sfântul Petru.

Un alt incident a mai avut loc la Vatican pe 7 februarie 2025. Un cetățean român a vandalizat altarul principal din Bazilica Sfântul Petru. A aruncat la pământ nu mai puțin de 6 candelabre de bronz. Acestea datează din anul 1865, iar valoarea lor ar fi estimată la circa 30.000 de euro. Românul a fost declarat instabil mintal.

