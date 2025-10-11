Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 

Un incident șocant a avut loc, vineri dimineață, ieri dimineață în Bazilica Sfântul Petru, de la Vatican. Un bărbat a reușit să se urce pe Altarul Mărturisirii și a urinat sub privirile uimite ale sutelor de turiști, informează IlTempo.
Tânărul a reușit să ocolească măsurile de securitate care înconjoară altarul situat sub magnificul baldachin al lui Bernini și, după ce a urcat rapid treptele, a ajuns la altar unde, fără nicio reținere, și-a dat jos pantalonii și a profanat altarul urinând pe el.
VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims.
Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair.
— Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025
Bărbatul a fost reținut imediat de polițiștii în civil prezenți în Bazilică, dar sacrilegiu era deja consumat.
Potrivit Il Tempo, Papa Leon al XIV-lea a fost informat și el despre ceea ce s-a întâmplat ieri și ar fi fost șocat de veste. Nu se poate exclude ca, după acest eveniment deplorabil, pontiful să dorească să investigheze eficiența serviciului de securitate internă al Bazilicii Sfântul Petru.
Un alt incident a mai avut loc la Vatican pe 7 februarie 2025. Un cetățean român a vandalizat altarul principal din Bazilica Sfântul Petru. A aruncat la pământ nu mai puțin de 6 candelabre de bronz. Acestea datează din anul 1865, iar valoarea lor ar fi estimată la circa 30.000 de euro. Românul a fost declarat instabil mintal.
