Prima pagină » Actualitate » Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 

Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 

Rene Pârșan
11 oct. 2025, 21:10, Actualitate
Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 

Un incident șocant a avut loc, vineri dimineață, ieri dimineață în Bazilica Sfântul Petru, de la Vatican. Un bărbat a reușit să se urce pe Altarul Mărturisirii și a urinat sub privirile uimite ale sutelor de turiști, informează IlTempo.

Tânărul a reușit să ocolească măsurile de securitate care înconjoară altarul situat sub magnificul baldachin al lui Bernini și, după ce a urcat rapid treptele, a ajuns la altar unde, fără nicio reținere, și-a dat jos pantalonii și a profanat altarul urinând pe el.

Bărbatul a fost reținut imediat de polițiștii în civil prezenți în Bazilică, dar sacrilegiu era deja consumat.

Potrivit Il Tempo, Papa Leon al XIV-lea a fost informat și el despre ceea ce s-a întâmplat ieri și ar fi fost șocat de veste. Nu se poate exclude ca, după acest eveniment deplorabil, pontiful să dorească să investigheze eficiența serviciului de securitate internă al Bazilicii Sfântul Petru.

Un alt incident a mai avut loc la Vatican pe 7 februarie 2025. Un cetățean român a vandalizat altarul principal din Bazilica Sfântul Petru. A aruncat la pământ nu mai puțin de 6 candelabre de bronz. Acestea datează din anul 1865, iar valoarea lor ar fi estimată la circa 30.000 de euro. Românul a fost declarat instabil mintal.

Recomandarea aurorului: Incident la Vatican: Altarul principal din Bazilica Sf. Petru a fost VANDALIZAT de un cetățean român

Citește și

ULTIMA ORĂ Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
20:35
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
ULTIMA ORĂ „Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
20:06
„Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
ENERGIE Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
19:41
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită?
ULTIMA ORĂ Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu
19:40
Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu
ACTUALITATE Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni
19:26
Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni
CONTROVERSĂ Scandal în Peru. Abia pus în funcție, Președintele interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți
19:00
Scandal în Peru. Abia pus în funcție, Președintele interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Nava Endurance a lui Shackleton nu era construită pentru expediții polare, relevă o nouă analiză
EXTERNE Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație
20:10
Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație
ULTIMA ORĂ Comandantul forțelor armate spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm
19:58
Comandantul forțelor armate spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm
EXTERNE Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă
18:50
Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă
Sari la bara de unelte