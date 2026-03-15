Prima pagină » Actualitate » Salarii competitive și locuițe gratuie pentru ingineri în acestă fabrică din România. Care sunt condițiile

15 mart. 2026, 21:24, Actualitate
Foro Romcab

O fabrică din România caută ingineri și oferă salarii foarte competitive. În plus, cei care locuiesc în alte zone trebuie să știe că utilitățile și cazarea sunt plătite de către angajator. Angajatorul este dispus să ofere salarii nete care încep de la 8.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Este vorba despre Romcab din Acăţari, în judeţul Mureş, care este dispusă să plătească chiar și cazarea și utilitățile celor care se vor angaja aici.

Romcab este un important producător de cabluri electrice și oferă salarii foarte competitive pentru cei interesați să lucreze ca ingineri în cadrul fabricii. În plus, românii care locuiesc în alte zone din țară și ar fi nevoiți să se relocheze în județul Mureș vor avea cazarea și plata utilităților asigurată de către angajator pentru apartamentul pus la dispoziție de către companie, conform economica.net.

Condiții, avantaje și target

Cei interesați de un astfel de loc de muncă trebuie să aibă studii superioare tehnice, disponibilitate pentru un program prelungit de muncă și lucru chiar și sâmbăta și trebuie să cunoască pachetul de programe AUTOCAD, CAD/CAM.

De asemenea, candidații trebuie să aibă cunoștințe despre  tehnologiile şi mijloacele de fabricaţie, cât și despre materiale utilizate în procesul de producție și despre caracteristicile materiilor prime. Cei care vor obține postul de inginer vor primi un salariu net ce începe de la 8.000 de lei și poate ajunge până la 10.000 de lei.

Noii angajați vor trebui să planifice și să organizeze procesul de producție în așa fel încât să maximizeze eficiența, să respecte termenele de livrare și să reducă pierderile. Ei vor monitoriza și toate resursele necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității.

În plus, noii angajați vor trebui să optimizeze fluxul de producție în așa fel încât să reducă costurile și să crească productivitatea. Printre alte atribuții, ei vor întocmi și toată documentația necesară procesului de producție, inclusiv fișele tehnice.

