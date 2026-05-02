O dubă a luat pe foc pe Autostrada 1 (A1), sâmbătă după-amiază, pe direcția București-Pitești. Traficul rutier a fost restricționat în zona localității argeșene Căteasca, la kilometrul 93+800 metri.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), o autoutilitară aflată pe banda de urgență a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au acționat de urgență pentru lichidarea incendiului.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale, dar traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate în zonă.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, un scurtcircuit ar fi fost cicauza probabilă de izbucnire a incendiului.

