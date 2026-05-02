Bugetul armatei SUA pentru anul 2027 este de 1,5 trilioane de dolari. Totuși, administrația Trump nu a prevăzut nici măcar un euro care să fie alocat pentru USAI – Inițiativa de asistență pentru securitate a Ucrainei. Din momentul în care a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump l-a criticat constant pe fostul președinte Joe Biden pentru „mărinimia” cu care a cheltuit sume uriașe pentru a-i sprijini pe ucraineni în conflictul cu Rusia lui Vladimir Putin.

„Președintele Trump: Biden a părut ca un prost și a dat mult din ce aveam noi Ucrainei

„Uniunea Europeană ne plătește, dar Biden nu a primit bani. Nu a primit nimic. Nu a primit nimic. Dar a dat mult din inventar”, a mai scris Donald Trump.

În timpul administrației Biden, Ucraina a devenit principalul beneficiar al ajutorului extern al SUA – 208 miliarde dolari

După invazia Rusiei din februarie 2022, Ucraina a devenit de departe principalul beneficiar al ajutorului extern al SUA.

A fost pentru prima dată când o țară europeană a ocupat primul loc al clasamentului, de când Planul Marshall a direcționat sume uriașe pentru reconstrucția continentului după al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, angajamentul SUA față de Ucraina a fost pus sub semnul întrebării sub a doua administrație Trump. Nu a existat nicio nouă legislație privind ajutorul din 2024, se arată într-o analiză publicată de Council of Foreign Relations.

Președintele Donald Trump a scris pe X că SUA au cheltuit pentru Ucraina nu mai puțin de 350 de miliarde de dolari. Totuși, potrivit cifrelor oficiale, suma cheltuită în timpul administrației Biden este mai mică, respectiv 208 miliarde de dolari.

Din cele 188 de miliarde de dolari, 164 de miliarde provin din cinci proiecte de lege.

Ultimul proiect de lege a fost adoptat în aprilie 2024.

Restul provine din bugetele anuale ale agențiilor și din alte alocări bugetare. 175 miliarde USD au fost aprobate prin cele cinci legi suplimentare majore, până în aprilie 2024).

Bonus, un împrumut de 20 de miliarde de dolari La sfârșitul anului 2024, Statele Unite au acordat, de asemenea, guvernului ucrainean un împrumut de 20 de miliarde de dolari, neinclus în cifra de 188 de miliarde de dolari, acordat prin intermediul Băncii Mondiale și care urma să fie rambursat din dobânzile generate din activele rusești blocate. Suma totală, până la finalul anului 2024, se ridică, astfel, la 208 miliarde de dolari cheltuite de SUA pentru a sprijini financiar Ucraina lui Volodimir Zelenski. În vara anului 2023, Statele Unite au fost de acord să le permită aliaților lor europeni să furnizeze Ucrainei avioane F-16 fabricate în SUA. Nu toate cheltuielile guvernului SUA legate de război ajută direct guvernul Ucrainei În analiza publicată de Council of Foreign Relations se mai menționează că nu toate cheltuielile guvernului SUA legate de război ajută direct guvernul Ucrainei. Valoarea ajutorului SUA care sprijină direct Ucraina este de aproximativ 127 de miliarde de dolari, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămase a finanțat diverse activități asociate cu războiul, cum ar fi prezența militară americană în Europa, în timp ce o mică parte a sprijinit alte țări afectate din regiune.

O mare parte din bani au fost cheltuiți chiar în SUA

O mare parte din banii din facturile de ajutor au fost cheltuiți în Statele Unite.

Au fost plătite fabricile, dar și muncitorii americani, pentru a produce arme care:

Fie au fost expediate în Ucraina;

Fie au fost folosite pentru a reaproviziona stocurile de arme americane pe care Pentagonul le-a trimis Ucrainei în timpul războiului.

O analiză din 2023 realizată de American Enterprise Institute a constatat că cheltuielile cu ajutorul Ucrainei finanțau producția de apărare în peste șaptezeci de orașe din SUA.

Zeci de alte țări, inclusiv majoritatea membrilor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ai Uniunii Europene (UE), au oferit, de asemenea, pachete substanțiale de ajutor Ucrainei.

Deși Statele Unite nu și-au asumat noi angajamente de ajutor în 2025, țările europene și-au sporit semnificativ sprijinul și, împreună, au oferit mai mult ajutor decât Statele Unite de la începutul războiului.

SUA, ajutor substanțial pentru Ucraina, înainte de 2025

Prin comparație cu asistența acordată de SUA altor beneficiari importanți în ultimii ani, iese în evidență amploarea extraordinară a ajutorului acordat Ucrainei, înainte de 2025, potrivit ForeignAssistance.gov.

Privind retrospectiv la ultimele decenii, ajutorul acordat Ucrainei se numără printre cele mai mari în raport cu dimensiunea economiei SUA la acea vreme, se mai arată în analiza publicată de Council of Foreign Relations.

Trump a spus „stop”. Nu a mai existat un ajutor semnificativ pentru Ucraina după ce a preluat mandatul

De când Donald Trump a preluat funcția de președinte al SUA, în ianuarie 2025, nu a existat nicio legislație sau alte autorizații pentru un nou ajutor semnificativ către Ucraina.

Cu toate acestea, se mai arată în analiza publicată de Council of Foreign Relations, o cantitate substanțială din ajutorul alocat sub administrația Biden este încă în curs de desfășurare.

Livrările de pachete de ajutor au continuat, deși – în două ocazii – administrația Trump a întrerupt temporar unele livrări.

La 31 decembrie 2025, SUA plătiseră 58% din cele 188 de miliarde de dolari cheltuite pentru conflict. Trebuie precizat că aceste cheltuieli ale SUA sunt mai întâi alocate, apoi angajate, apoi plătite.

Cu toate acestea, lipsa unor noi angajamente de ajutor înseamnă că livrările de ajutor din partea SUA către Ucraina se epuizează.

Donald Trump a permis vânzarea de arme americane către Ucraina printr-un plan cunoscut sub numele de Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (PURL).

În acest context, aliații NATO plătesc pentru armele americane și le transferă Ucrainei.

Programul furnizează arme americane avansate, cum ar fi rachetele Patriot, și furnizează majoritatea rachetelor utilizate în sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.

Donald Trump a schimbat poziția SUA

În timpul administrației Biden, SUA și principalii aliați europeni au considerat invazia Rusiei un război ilegal de agresiune la frontiera NATO.

S-a pornit de la premisa că acest război, dacă ar avea succes, ar subjuga milioane de ucraineni.

Totodată, ar încuraja obiectivele revanșarde ale președintelui rus Vladimir Putin.

Mai mult, ar „invita” la o agresiune similară din partea altor puteri rivale, în special a Chinei.

Însă președintele Donald Trump a schimbat poziția SUA. Acesta a acuzat în repetate rânduri Ucraina că a prelungit războiul. În același timp, Donald Trump s-a prezentat ca un „mediator imparțial”, unul care dorește să ajungă la un acord de pace în viitorul apropiat.

Administrație Biden a furnizat Ucrainei celebrele rachete ATACMS

La începutul anului 2024, administrația Biden a început să furnizeze Ucrainei un număr semnificativ de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, cunoscute sub numele de ATACMS.

Acestea rachete pot lovi ținte aflate la aproape 322 de kilometri distanță.

După unele restricții inițiale, administrația Biden a permis în cele din urmă Ucrainei să utilizeze ATACMS pentru a ataca în interiorul teritoriului rus.

Administrația Trump a blocat inițial utilizarea rachetelor în 2025. Dar Ucraina a anunțat utilizarea lor mai târziu, în cursul anului.

Administrația Trump a luat în considerare furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, așa cum a solicitat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în cele din urmă a ales să nu facă acest lucru.

