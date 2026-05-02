Indonezia a semnat un acord în valoare de 65 de miliarde de yuan (adică, echivalentul a 9 miliarde de dolari) cu China.

Guvernul de la Nusantara va achiziționa 42 de avioane de luptă chineze J-10C pentru flota aviatică.

Forțele aviatice indoneziene sunt alcătuite din:

3 avioane franceze multirol Dassault Rafale

33 de avioane americane multirol F-16

11 avioane rusești multirol Su-30

5 avioane rusești Su-27

21 avioane britanice multirol BAE Hawk 200

15 aviiane de atac sud-coreene KAI T-50 Golden Eagle

13 avioane braziliene de luptă Embraer EMB 314

2 avioane-cisternă europene Airbus A400M Atlas

1 avion-cisternă american KC-130 Hercules

Plus alte zeci de avioane pentru transport și elicoptere

Sursa Foto: Ministerul rus al Apărării – Avion chinezesc J-10 la o paradă aviatică