Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Adrian Cozma, i-a făcut plângere penală preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba.

Cozma îl acuză pe Pataki că a distribuit fondurile către localităţile din judeţ ai căror primari nu sunt de la PSD şi UDMR.

Potrivit lui Cozma, primăriile conduse de social democraţi ar fi obţinut 170 de lei/locuitor, cele ale UDMR-160 de lei/locuitor.

Spre deosebire de aceştea, cele ale PNL şi USR, primesc doar 100 de lei, respectiv 50 de lei/locuitor.

Liberalul consideră că şeful CJ Satu Mare s-a răzbunat în acest fel pe primarii care au reuşit să atragă fonduri europene, din cauză că Pataki este „ratalău” la acest capitol.

„Dl Pataki are alergie la primarii care îs competenţi. Nu-i suportă pe primarii care atrag fonduri europene, pentru că dl Pataki este ratalău, cum se zice în fotbal, la proiecte”, susţine Cozma, într-o conferinţă de presă de la sediul de partid din judeţ.

