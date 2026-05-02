Ruxandra Radulescu
Avertisment pentru turiști în weekendul de 1 Mai, după ce un schior și-a pierdut viața în Bucegi: "Avalanşele de topire pot fi letale"

Tragedia din Masivul Bucegi, unde un alpinist experimentat și-a pierdut viața, sâmbătă 2 mai, într-o avalanșă, are loc la o zi, după ce experții meteo au emis un avertisment cu privire la un risc crescut de producere a unui astfel de fenomen.

Meteorologii de la Sibiu, singurii din România specializaţi în emiterea de buletine despre riscul de producere de avalanşe, anunțaseră vineri că există un risc de gradul doi din cinci, moderat, de producere de avalanşe în zona Masivului Bucegi.

„Avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii – risc moderat”

Experții au precizat că riscul producerii de „avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii” la peste 1.800 de metri în Munţii Bucegi şi Făgăraş se menține în perioada 1-4 mai.

„La peste 1800 m: Creşterea temperaturilor, accentuată luni când acestea vor fi pozitive, va favoriza topirea şi umezirea zăpezii de la suprafaţă. În cursul nopţilor zăpada umedă de la suprafaţă va îngheţa, formând cruste.

În special luni după-masa, zăpada umezită din partea superioară a stratului, va putea aluneca peste stratul vechi şi întărit, mai ales în condiţii de suprasarcină, ducând la declanşarea unor avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii – risc moderat (2)”, se precizează în Buletinul nivometeorologic publicat şi pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Directorul Salvamont avertizează turiștii să schieze cu precauție

Directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a transmis că prudenţa este esenţială chiar şi în condiţii de risc moderat.

„În afara ţării, schiorii, pe gradul doi, schiază cu precauţie, iar pe gradul trei deja nu prea ies. La noi, pe gradul trei se iese destul de lejer. Cumva diferă şi cultura şi evaluarea acestor grade”, a explicat Dan Popescu pentru Agerpres.

Acesta a subliniat că alegerea traseului este decisivă în astfel de condiţii.

„La gradul doi trebuie să îţi alegi panta şi să nu te duci unde sunt depunerile de zăpadă, aşa-numitele pocket-uri’ formate de vânt, pentru că ele nu au stabilitate”, a arătat directorul Salvamont Sibiu.

„Avalanşele de topire pot fi letale”

Potrivit acestuia, zăpada umedă din această perioadă este deosebit de periculoasă.

„Zăpada este grea. Avalanşele de topire pot fi letale şi nu neapărat din cauza lipsei de oxigen, ci a leziunilor produse. Zăpada te poate zdrobi”, a mai precizat Dan Popescu.

„Poţi să ai gradul doi pe un versant şi gradul trei pe altul. De aceea, schiorii experimentaţi ar trebui să facă permanent profile de zăpadă şi să analizeze istoricul vremii”, a explicat acesta.

Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a ajuns la 141 de centimetri şi riscul de avalanşă este unul moderat, potrivit nivometeorologilor. Şi la Bâlea, ca şi în Bucegi, se practică schiul în afara pistelor amenajate.

Schiorul, decedat în avalanșa din Bucegi, era un alpinist experimentat din cadru ISU Brașov

Schiorul care a murit în urma avalanșei din Masivul Bucegi, de sâmbătă 2 mai, era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Alpinistul, în vârstă de 35 de ani, nu se afla în misiune de salvare, la momentul izbucnirii avalanșei din Valea Coștilei, ci într-o drumeție, potrivit anunțului făcut de DSU.

Acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov, și era „unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit”, mai precizează sursa citată.

FLASH NEWS Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul schiorului mort în Masivul Bucegi. Acesta a fost surprins de o avalanșă
18:11
Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul schiorului mort în Masivul Bucegi. Acesta a fost surprins de o avalanșă
FLASH NEWS Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
17:57
Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
FLASH NEWS Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”
16:23
Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”
FLASH NEWS Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
16:00
Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cheia care ar fi putut salva Titanicul, pâinea din Pompeii și Camera de Chihlimbar dispărută în război
FLASH NEWS Zelenski: „Activitate neobișnuită, observată la granița dintre Belarus și Ucraina. Vom riposta dacă este necesar”
20:21
Zelenski: „Activitate neobișnuită, observată la granița dintre Belarus și Ucraina. Vom riposta dacă este necesar”
CULTURĂ A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
20:04
A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
MILITAR Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
19:59
Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
INEDIT Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
19:50
Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
VIDEO Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
19:48
Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război
19:47
Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război

