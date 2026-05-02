Avertisment pentru turiști în weekendul de 1 Mai, după ce un schior și-a pierdut viața în Bucegi: „Avalanşele de topire pot fi letale”

Tragedia din Masivul Bucegi, unde un alpinist experimentat și-a pierdut viața, sâmbătă 2 mai, într-o avalanșă, are loc la o zi, după ce experții meteo au emis un avertisment cu privire la un risc crescut de producere a unui astfel de fenomen.

Meteorologii de la Sibiu, singurii din România specializaţi în emiterea de buletine despre riscul de producere de avalanşe, anunțaseră vineri că există un risc de gradul doi din cinci, moderat, de producere de avalanşe în zona Masivului Bucegi.

„Avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii – risc moderat”

Experții au precizat că riscul producerii de „avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii” la peste 1.800 de metri în Munţii Bucegi şi Făgăraş se menține în perioada 1-4 mai.

„La peste 1800 m: Creşterea temperaturilor, accentuată luni când acestea vor fi pozitive, va favoriza topirea şi umezirea zăpezii de la suprafaţă. În cursul nopţilor zăpada umedă de la suprafaţă va îngheţa, formând cruste.

În special luni după-masa, zăpada umezită din partea superioară a stratului, va putea aluneca peste stratul vechi şi întărit, mai ales în condiţii de suprasarcină, ducând la declanşarea unor avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii – risc moderat (2)”, se precizează în Buletinul nivometeorologic publicat şi pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Directorul Salvamont avertizează turiștii să schieze cu precauție

Directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a transmis că prudenţa este esenţială chiar şi în condiţii de risc moderat.

„În afara ţării, schiorii, pe gradul doi, schiază cu precauţie, iar pe gradul trei deja nu prea ies. La noi, pe gradul trei se iese destul de lejer. Cumva diferă şi cultura şi evaluarea acestor grade”, a explicat Dan Popescu pentru Agerpres.

Acesta a subliniat că alegerea traseului este decisivă în astfel de condiţii.

„La gradul doi trebuie să îţi alegi panta şi să nu te duci unde sunt depunerile de zăpadă, aşa-numitele pocket-uri’ formate de vânt, pentru că ele nu au stabilitate”, a arătat directorul Salvamont Sibiu.

„Avalanşele de topire pot fi letale”

Potrivit acestuia, zăpada umedă din această perioadă este deosebit de periculoasă.

„Zăpada este grea. Avalanşele de topire pot fi letale şi nu neapărat din cauza lipsei de oxigen, ci a leziunilor produse. Zăpada te poate zdrobi”, a mai precizat Dan Popescu. „Poţi să ai gradul doi pe un versant şi gradul trei pe altul. De aceea, schiorii experimentaţi ar trebui să facă permanent profile de zăpadă şi să analizeze istoricul vremii”, a explicat acesta.

Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a ajuns la 141 de centimetri şi riscul de avalanşă este unul moderat, potrivit nivometeorologilor. Şi la Bâlea, ca şi în Bucegi, se practică schiul în afara pistelor amenajate.

Schiorul, decedat în avalanșa din Bucegi, era un alpinist experimentat din cadru ISU Brașov

Schiorul care a murit în urma avalanșei din Masivul Bucegi, de sâmbătă 2 mai, era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Alpinistul, în vârstă de 35 de ani, nu se afla în misiune de salvare, la momentul izbucnirii avalanșei din Valea Coștilei, ci într-o drumeție, potrivit anunțului făcut de DSU.

Acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov, și era „unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit”, mai precizează sursa citată.