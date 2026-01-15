Prima pagină » Actualitate » „Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”

„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”

15 ian. 2026, 14:00, Actualitate
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Galerie Foto 2

Primăria Capitalei a anunțat joi investițiile care vor fi făcute în acest an în mai multe proiecte. Este vorba, printre altele, de reabilitarea liniilor de tramvai, de modernizarea sistemului de termoficare, sau de continuarea proiectului de la Prelungirea Ghencea. Anunțul PMB vine la doar câteva zile după ce primarul general a spus că primăria „nu are bani să treacă strada”.

„Câteva dintre marile proiecte de investiții din acest an, în Capitală

Chiar dacă situația financiară a PMB este precară, asta nu înseamnă că nu facem investiții. Avem zeci de proiecte, din toate domeniile. Unele sunt în stadii incipiente, altele în lucru, unele sunt pe final, altele vor începe.

Primarul general Ciprian Ciucu a avut ieri o ședință cu Direcția de Investiții. A vrut să vadă ce proiecte are în lucru, unde sunt blocaje și ce soluții găsim pentru ele, unde sunt oportunități de finanțare nerambursabilă, ce prioritizăm”, a anunțat joi Primăria Capitalei.

Pasajul Basarab, tot fără recepție

Printre proiectele anunțate de PMB se numără: „reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care am atras fonduri europene. Până acum, 4,5 km sunt finalizați (fără recepție); sunt în execuție 26 km (pe Bd. Expoziției, Str. Victor Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călărași).

Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029. În perioada lucrărilor, este asigurat transportul alternativ cu autobuze STB”, anunță primăria.

Pasajul Basarab este și el pe lista proiectelor din 2026.

Potrivit PMB, Pasajul este de 20 de ani într-o situație incertă. A fost dat în folosință în 2011, dar fără să i se fi făcut recepția, motiv pentru care nu a putut fi întreținut și s-a degradat.

Prelungirea Ghencea, pe lista de priorități

„Facem recepție la starea fizică actuală, îl intabulăm, obținem autorizație de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepția finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranță. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanța pasajului?”, spune primarul general.

Urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, la Patinoarul Flamaropol, extinderea și reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, soluții de mentenanță și gestionare a Arenei Naționale, punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur sunt alte proiecte de investiții discutate în ședință.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
14:33
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
FLASH NEWS După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
13:57
După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””
INCIDENT Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
13:44
Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ
INEDIT Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”
13:23
Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”
SHOWBIZ Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la doar 48 de ani. Femeia s-a luptat mai mulți ani cu o boală extrem de rară
12:58
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la doar 48 de ani. Femeia s-a luptat mai mulți ani cu o boală extrem de rară
ULTIMA ORĂ S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
12:57
S-a vândut fostul Arpechim, din Argeş. Platforma a ajuns în proprietatea unor companii cu profile diverse de activitate
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
EXTERNE Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
14:28
Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
POLITICĂ De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
14:28
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
NEWS ALERT Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
14:26
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
FLASH NEWS Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
14:15
Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
13:54
Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
REACȚIE Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice
13:37
Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

Cele mai noi

Trimite acest link pe