„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”

Primăria Capitalei a anunțat joi investițiile care vor fi făcute în acest an în mai multe proiecte. Este vorba, printre altele, de reabilitarea liniilor de tramvai, de modernizarea sistemului de termoficare, sau de continuarea proiectului de la Prelungirea Ghencea. Anunțul PMB vine la doar câteva zile după ce primarul general a spus că primăria „nu are bani să treacă strada”.

„Câteva dintre marile proiecte de investiții din acest an, în Capitală

Chiar dacă situația financiară a PMB este precară, asta nu înseamnă că nu facem investiții. Avem zeci de proiecte, din toate domeniile. Unele sunt în stadii incipiente, altele în lucru, unele sunt pe final, altele vor începe.

Primarul general Ciprian Ciucu a avut ieri o ședință cu Direcția de Investiții. A vrut să vadă ce proiecte are în lucru, unde sunt blocaje și ce soluții găsim pentru ele, unde sunt oportunități de finanțare nerambursabilă, ce prioritizăm”, a anunțat joi Primăria Capitalei.

Pasajul Basarab, tot fără recepție

Printre proiectele anunțate de PMB se numără: „reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care am atras fonduri europene. Până acum, 4,5 km sunt finalizați (fără recepție); sunt în execuție 26 km (pe Bd. Expoziției, Str. Victor Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călărași).

Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029. În perioada lucrărilor, este asigurat transportul alternativ cu autobuze STB”, anunță primăria.

Pasajul Basarab este și el pe lista proiectelor din 2026.

Potrivit PMB, Pasajul este de 20 de ani într-o situație incertă. A fost dat în folosință în 2011, dar fără să i se fi făcut recepția, motiv pentru care nu a putut fi întreținut și s-a degradat.

Prelungirea Ghencea, pe lista de priorități

„Facem recepție la starea fizică actuală, îl intabulăm, obținem autorizație de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepția finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranță. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanța pasajului?”, spune primarul general.

Urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, la Patinoarul Flamaropol, extinderea și reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, soluții de mentenanță și gestionare a Arenei Naționale, punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur sunt alte proiecte de investiții discutate în ședință.