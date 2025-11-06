Prima pagină » Actualitate » Săracele țări bogate. Minusculele state europene conduc în topul produsului intern brut

Rene Pârșan
06 nov. 2025, 18:13, Actualitate
Europa domină topul țărilor cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2025, șapte dintre primele zece națiuni fiind state europene mici, cu populații reduse și sisteme sociale puternice. Conform actualizării din octombrie a raportului FMI privind Perspectivele Economice Mondiale, Liechtenstein, Luxemburg și Irlanda, state cu resurse naturale ca și inexistente, cu excepția Norvegiei, conduc clasamentul global, în timp ce Statele Unite se situează abia pe locul opt.

Potrivit datelor FMI, Liechtenstein ocupă primul loc în lume cu un PIB pe cap de locuitor de 231.713 dolari. Aproape 60% din forța de muncă a țării este formată din navetiști, ceea ce contribuie semnificativ la creșterea veniturilor medii.

Pe locul doi se află Luxemburg, cu un PIB pe cap de locuitor de 146.818 dolari, beneficiind de o mare parte a forței de muncă care lucrează în țările vecine. Irlanda ocupă poziția a treia, cu câștiguri medii de 129.132 dolari.

În Irlanda, multe companii mari de tehnologie, de la Google la Meta, și-au stabilit sediile europene, stimulând semnificativ economia țării și crescând PIB-ul pe cap de locuitor.

Alte țări europene din top 1o

Lista celor mai bogate zece țări continuă cu Elveția, Islanda, și Norvegia, fiecare cu venituri medii ridicate și cu sisteme economice stabile. Danemarca și San Marino se află, de asemenea, în topul european, completând dominația Europei în clasamentul global.

Singapore, tigrul Asiei

Singura țară asiatică prezentă în top șase este Singapore, cu un PIB pe cap de locuitor de 94.481 dolari. Creșterea economică a statului a fost remarcabilă, veniturile medii sporind de 19 ori din 1980, pe fondul transformării Singapore într-un centru global pentru finanțe și comerț.

Statele Unite „la coada Europei”

Statele Unite se clasează pe locul opt, cu un PIB pe cap de locuitor de 89.599 dolari, fiind singura țară nord-americană din top zece. Alte țări care completează lista includ Macao, un teritoriu asiatic cu un PIB de 74.921 dolari, precum și Norvegia și Danemarca, consolidând prezența puternică a Europei în rândul celor mai bogate națiuni.

Pe baza datelor FMI din octombrie 2025, primele 30 de țări după PIB pe cap de locuitor sunt dominate de state europene mici, cu excepția câtorva țări din Asia și America de Nord.

Recomandarea autorului: Topul 15 țări în care trăiesc cei mai mulți miliardari

