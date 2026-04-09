Satul din România care a renăscut din dorul de acasă. Cum au schimbat diaspora și turiștii străini fața unui loc uitat de lume

Satul din România redescoperit de propriii oameni devine, încet, un magnet pentru turiști din toată Europa. În Maramureș și Bucovina, tradiția nu doar că supraviețuiește, ci se transformă în motor economic, iar cei plecați în străinătate sunt cei care au aprins din nou lumina în sate.

Breb, satul din România care a renăscut din dorul de acasă

În nordul țării, în Maramureșul istoric, există locuri unde timpul pare că a refuzat să se grăbească. Ulițele înguste, casele din lemn și liniștea aproape perfectă atrag tot mai mulți turiști, dar și români care aleg să se întoarcă.

Breb este exemplul cel mai clar. Considerat unul dintre cele mai autentice sate din România, localitatea a trecut printr-o transformare discretă, dar profundă. Casele vechi nu au fost abandonate, ci restaurate cu grijă, iar tradiția a devenit atu, nu povară.

Schimbarea nu a venit întâmplător. Românii plecați în străinătate s-au întors cu o altă perspectivă asupra turismului și au început să investească.

După 25 de ani petrecuți în Belgia și Anglia, Marinel Tupiță a revenit acasă și a pariat pe rădăcini. A cumpărat teren și a restaurat patru case vechi din lemn de stejar, investiția ridicându-se la aproape 600.000 de euro, conform ProTV.

Marinel Tupiță, localnic: „Am fost cu niște francezi în Breb, au spus: „Domnule, Brebul este un platou de filmări în aer liber!”

Efectul nu a întârziat să apară. Interesul crescut a dus și la scumpirea terenurilor.

Ioan Onea, primar Ocna Șugatag: „Acum ultimele tranzacții s-au făcut cam la 10-12 euro/mp în intravilan.”

Diaspora schimbă destine: „Am descoperit bucuria de a trăi din puțin”

Nu este un caz izolat. Povestea se repetă în tot mai multe gospodării.

Talida Stoianovici, medic stomatolog stabilit de două decenii în Germania, a descoperit Brebul în vacanță. Experiența a schimbat totul.

Talida Stoianovici: „Am descoperit oameni buni, am descoperit bucuria de a trăi din puțin”.

Decizia a fost rapidă: investiție în România, într-un loc unde viața are un alt ritm.

Bucovina, plină de turiști înainte de Paște

La câteva sute de kilometri distanță, Bucovina trăiește același reviriment. În prag de sărbători, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 80%, semn că interesul pentru această zonă crește constant.

Mănăstirile pictate, incluse în patrimoniul UNESCO, rămân principalul punct de atracție. La Mânăstirea Humor, turiști din Spania și Italia privesc fascinați frescele vechi de secole.

Femeie: „Toate aceste mănăstiri sunt superbe. Vizităm întreaga regiune Bucovina.” Bărbat: „Este o biserică foarte frumoasă și exprimă credința populației, o credință veche, o credință concretă.”

Tradiție și adrenalină: noul mix care atrage turiști

Pe lângă patrimoniu și liniște, zona începe să ofere și alternative moderne de petrecere a timpului.

Parcul de agrement Ariniș aduce un contrast clar: distracție, viteză și investiții în infrastructură. Pista de bob, amplasată la altitudine, atrage zeci de turiști zilnic.

Cristi Tăran, administratorul pistei: „Traseul este printre copaci, ceea ce îl face mult mai spectaculos decât în alte părţi. O spirală pe 3 nivele”.

Cât costă o vacanță de Paște în Bucovina

Cererea mare se reflectă și în prețuri. Pentru un sejur de patru zile, turiștii plătesc între 2.000 și 10.000 de lei pentru două sau trei persoane, în funcție de servicii și locație, mesele fiind incluse în majoritatea ofertelor.