Orașul la cheie care se vinde mai ieftin decât un apartament în București

Un orășel aproape uitat din Australia poate fi cumpărat cu aproximativ 400.000 de dolari australieni, mai ieftin decât un apartament cu trei camere care se vinde în București. Oferta include clădiri funcționale, istorie și un stil de viață complet diferit, scrie Express, citat de Mediafax.

Un oraș întreg, la preț de garsonieră

Într-o perioadă în care locuințele devin tot mai scumpe, există și excepții greu de imaginat. Cooladdi, o mică așezare din statul Queensland, este scos la vânzare pentru 400.000 de dolari australieni, adică aproximativ 210.000 de lire sterline.

Pentru această sumă, cumpărătorul nu primește doar o locuință, ci întreaga localitate: un hotel funcțional cu pub, o casă cu patru dormitoare și chiar propriul oficiu poștal.

Situat la circa 800 de kilometri de Brisbane, Cooladdi avea odinioară până la 270 de locuitori. Astăzi, mai sunt doar doi.

De la nod feroviar la sat aproape părăsit

Declinul a început în momentul în care activitatea economică locală s-a prăbușit. Industria ovină, care susținea zona, a dispărut treptat, iar serviciile feroviare au fost oprite.

Fără locuri de muncă și conexiuni, populația s-a redus drastic în câteva decenii. Ce a rămas însă este infrastructura de bază și o identitate aparte, păstrată în timp.

Ce primește, concret, cumpărătorul

Oferta nu este simbolică. Include:

hotelul care funcționează și ca pub

o locuință spațioasă cu patru dormitoare

oficiu poștal propriu, cu codul 4479

întreaga așezare și terenul aferent

În context, suma cerută este surprinzătoare. În orașe mari precum Sydney, un apartament mediu ajunge la aproximativ 935.000 de dolari australieni. Chiar și în Marea Britanie, bugetul ar acoperi doar o locuință mică, în afara Londrei.

Ultimii locuitori și motivul plecării

Cooladdi este locuit în prezent de Jo Cornel și Carol Yarrow, stabilite aici din februarie 2023. Ambele au decis însă să plece.

Jo vrea să fie mai aproape de familie, iar Carol, care a împlinit 70 de ani, spune deschis că stilul de viață devine prea solicitant.

„Sperăm că va veni cineva care să continue ce am început”, a declarat aceasta pentru ABC.

O comunitate mică, dar vie

Chiar dacă oficial sunt doar doi locuitori, locul nu este complet izolat. Oamenii dintr-o rază de aproximativ 70 de kilometri trec frecvent prin Cooladdi.

Viața socială gravitează în jurul pubului, al meselor comune și al corespondenței – lucruri simple, dar constante. Agentul imobiliar Becky Jeisman spune că proprietatea oferă mai mult decât teren și clădiri: oferă o „schimbare de ritm”.

Există și un detaliu care spune totul despre situație: dacă patru persoane ar cumpăra împreună orașul, populația s-ar dubla instantaneu.

Nu este o ofertă pentru oricine. Dar pentru cineva dispus să iasă din tipare, este una dintre cele mai neobișnuite oportunități de pe piață.