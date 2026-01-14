Prima pagină » Actualitate » Scandal în Giurgiu: primar acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani. Explicațiile edilului

Scandal în Giurgiu: primar acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani. Explicațiile edilului

14 ian. 2026, 16:38, Actualitate

Primarului PNL din comuna Izvoarele, Cazacu Silviu Marius, se află în centrul unui scandal, fiind acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete în vârstă de 13 ani. Familia minorei a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru șase luni, măsură care îi interzice edilului orice formă de apropiere sau contact cu copilul.

Ordin de protecție și interdicție de contact. Ce susține primarul

Potrivit familiei, suspiciunile au apărut după ce părinții au observat o schimbare în comportamentul fiicei lor, care folosea din ce în ce mai rar telefonul mobil. Mama fetei a verificat ulterior dispozitivul și ar fi descoperit conversații purtate pe o rețea de socializare între copil și primar. Din mesajele respective ar reieși că edilul ar fi întrebat-o pe minoră ce vârstă are, iar aceasta i-ar fi răspuns că are 13 ani. La rândul său, bărbatul i-ar fi spus că are 45 de ani.

La un moment dat, potrivit părinților, primarul i-ar fi transmis fetei o imagine cu caracter indecent, fapt care i-a determinat să se adreseze instanței. Judecătorii au dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni. În baza acestei decizii, edilului îi este interzis să se apropie de minoră la o distanță mai mică de 50 de metri, dar și să o contacteze prin orice mijloc, inclusiv telefonic sau online.

În apărarea sa, Cazacu Silviu Marius respinge acuzațiile și susține că este victima rețelelor sociale. Acesta afirmă că nu ar fi știut că persoana cu care conversa este minoră și că imaginea incriminată ar fi fost trimisă din greșeală. Cazul a stârnit reacții puternice în comunitate, iar situația urmează să fie analizată de autoritățile competente.

